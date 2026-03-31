A soli cinque giorni di distanza dal convincente e netto successo ottenuto tra le mura amiche di Empoli contro la Macedonia del Nord, la Nazionale italiana Under 21 si prepara a scendere nuovamente in campo. L'appuntamento è fissato per questa sera, martedì 31 marzo, con fischio d'inizio alle ore 18.30, nella città svedese di Boras, dove gli Azzurrini affronteranno in trasferta la Svezia. Questa sfida riveste un'importanza cruciale, trattandosi dell'ottava e penultima giornata del girone di qualificazione che determinerà l'accesso agli Europei Under 21 di calcio 2027.

L'obiettivo primario dei ragazzi guidati dal CT Silvio Baldini è quello di dare continuità ai risultati positivi, mantenendo vive le residue speranze di qualificazione diretta alla fase finale del torneo continentale.

La Corsa alla Qualificazione Diretta

Il percorso degli Azzurrini nel gruppo E delle qualificazioni è stato finora solido. Attualmente, la Nazionale Under 21 italiana occupa la seconda posizione in classifica, avendo accumulato un totale di 18 punti. Questo piazzamento la vede a tre lunghezze di distanza dalla capolista Polonia, che si mantiene ancora a punteggio pieno dopo aver disputato sette incontri. Il brillante successo per 4-0 conseguito a Empoli contro la Macedonia del Nord ha ulteriormente consolidato la posizione degli italiani, garantendo loro, come minimo, l'accesso agli spareggi per la qualificazione.

Tuttavia, l'ambizione della squadra è ben più alta: conquistare la qualificazione diretta. Tale privilegio è riservato non solo alle vincitrici dei nove raggruppamenti, ma anche alla migliore seconda classificata tra tutti i gironi. Per raggiungere questo traguardo, gli Azzurrini dovranno continuare a inseguire la Polonia, in attesa del decisivo scontro diretto conclusivo che potrebbe ribaltare le sorti del girone.

Dove Seguire la Partita: Orari e Copertura TV

Per tutti gli appassionati di calcio e i tifosi della Nazionale Under 21, l'incontro tra Svezia e Italia sarà ampiamente coperto dai principali canali di trasmissione. La partita, in programma per questa sera, martedì 31 marzo, con inizio alle ore 18.30, potrà essere seguita in diverse modalità.

La diretta televisiva sarà garantita su Rai 2, permettendo a un vasto pubblico di assistere all'evento in chiaro. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà disponibile in diretta streaming su Rai Play, accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet. Inoltre, per un aggiornamento costante e in tempo reale sull'andamento del match, sarà possibile seguire la diretta live testuale tramite il portale OA Sport. Un appuntamento imperdibile per sostenere gli Azzurrini nella loro importante sfida europea.