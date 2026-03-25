La Cucine Lube Civitanova ha subito una pesante sconfitta nell'andata dei quarti di finale della CEV Champions League volley maschile 2025-2026, arrendendosi con un netto 3-0 all'Aluron Warta Zawiercie. L'incontro, disputato all'Eurosole Forum, ha visto la formazione polacca imporsi con autorità, ipotecando di fatto la qualificazione alla prestigiosa Final Four di Torino. Un risultato che complica notevolmente il cammino dei marchigiani nella massima competizione europea.

L'attesa sfida ha messo di fronte due formazioni determinate. La Lube Civitanova è scesa in campo con il suo sestetto titolare: Boninfante in palleggio, Loeppky opposto, D’Heer e Gargiulo al centro, Nikolov e Bottolo schiacciatori, con Balaso nel ruolo di libero.

Sul fronte opposto, l'Aluron Warta Zawiercie ha risposto con Tavares in regia, Boladz opposto, Gladyr e Bieniek centrali, Kwolek e Russell schiacciatori, e Popiwczak come libero. I polacchi, che si presentavano all'appuntamento forti del primo posto nel campionato nazionale con ben 61 punti al termine della regular season, hanno confermato le loro ambizioni anche sul palcoscenico continentale, mostrando fin da subito una grande solidità.

L'andamento del match: dominio polacco e reazione tardiva

I primi due set hanno evidenziato le difficoltà della squadra italiana, apparsa poco incisiva e incapace di trovare la giusta continuità nel proprio gioco. L'atteggiamento iniziale della Lube ha permesso agli avversari di prendere il largo con relativa facilità, gestendo il vantaggio e mettendo sotto pressione i padroni di casa.

La supremazia del Zawiercie si è manifestata in ogni fondamentale, dalla ricezione all'attacco, passando per un muro-difesa efficace che ha frustrato i tentativi di rimonta di Civitanova.

Solo nel terzo parziale si è assistito a una reazione più convinta da parte della Cucine Lube Civitanova. I ragazzi di casa hanno alzato il livello in difesa e contrattacco, riuscendo a creare diverse opportunità per riaprire l'incontro. Nonostante un finale di set avvincente, con ben cinque set point a favore, i marchigiani non sono riusciti a concretizzare, lasciando così all'Aluron Warta Zawiercie la vittoria anche nel parziale decisivo e, di conseguenza, l'intera posta in palio. Il palleggiatore Tavares è stato giustamente premiato come MVP della serata, grazie a una prestazione magistrale che ha saputo orchestrare al meglio l'attacco polacco e gestire con lucidità i momenti cruciali del match.

Verso la Final Four: la sfida di ritorno e le speranze della Lube

Con questo importante successo esterno, l'Aluron Warta Zawiercie si avvicina sensibilmente alla qualificazione per la Final Four. La squadra polacca potrà affrontare la gara di ritorno, in programma giovedì prossimo alle ore 18.00, con un notevole vantaggio. Per la Cucine Lube Civitanova, invece, la situazione è estremamente complessa: sarà necessaria un'autentica impresa per ribaltare il risultato e mantenere vive le speranze di accedere alla fase finale della competizione. In caso di parità nel computo dei set dopo la gara di ritorno, la qualificazione si deciderà attraverso il golden set, un'ulteriore sfida al cardiopalma.

Il percorso dello Zawiercie in questa stagione europea e nel campionato polacco è stato finora impeccabile, a testimonianza di una squadra solida e ben organizzata.

Civitanova, che pure aveva raggiunto questo appuntamento dopo aver superato Trentino nei quarti di finale scudetto, dovrà ora analizzare attentamente la prestazione e trovare nuove energie e soluzioni tattiche per affrontare la difficile trasferta. L'attenzione sarà massima sulla capacità della Lube di reagire dopo una sconfitta così netta e sulla prestazione di giocatori chiave, cercando di limitare l'influenza di un Tavares apparso in forma smagliante nell'andata.