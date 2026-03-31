Il giovane talento italiano Federico Cinà si prepara oggi al suo esordio nel torneo ATP 250 di Marrakech. Il tennista siciliano, diciannovenne, affronterà il francese Alexandre Muller nei sedicesimi di finale. L'incontro, che si disputerà sulla terra rossa marocchina, è il primo match in programma sul Campo Centrale e prenderà il via alle ore 12:00 italiane.

Per Cinà, attualmente al 208° posto del ranking ATP, questo appuntamento è un banco di prova importante per consolidare la sua ascesa. Il siciliano arriva a Marrakech dopo la vittoria al Challenger di Pune e i quarti di finale raggiunti a Napoli la scorsa settimana.

Il suo avversario, Alexandre Muller, è un tennista esperto di ventinove anni, numero 94 del mondo, che si è distinto agli ultimi Australian Open strappando un set ad Alexander Zverev al secondo turno. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, rendendo la sfida particolarmente interessante.

Programma TV e Streaming di Cinà-Muller

L'incontro tra Federico Cinà e Alexandre Muller sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203) e Sky Sport Mix (canale 211). Gli abbonati potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis Tv. È prevista anche una diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale. Gli orari indicati sono italiani; in Marocco, infatti, l'ora locale è un'ora indietro.

Il match di Cinà aprirà la giornata sul Campo Centrale, seguito da altri incontri. La decisione finale sul canale televisivo specifico verrà comunicata a ridosso dell'inizio dell'evento.

Il Torneo di Marrakech: Altri Incontri e Precedenti

Il torneo ATP 250 di Marrakech, noto anche come Grand Prix Hassan II, è un appuntamento significativo per i tennisti in cerca di punti sulla terra battuta. La giornata odierna sul Campo Centrale vedrà anche l'impegno di Matteo Berrettini contro Ignacio Buse, oltre al match tra Mattia Bellucci e Reda Bennani. L'edizione 2025 del torneo è stata vinta da Luciano Darderi, a conferma della presenza italiana in questa competizione.

Per Federico Cinà, questa sfida contro Muller rappresenta un'opportunità importante per misurarsi con avversari di livello superiore e proseguire la sua scalata nel ranking mondiale. L'ampia copertura mediatica garantisce che gli appassionati potranno seguire ogni momento di questo esordio cruciale.