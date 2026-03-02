Jasmine Paolini si conferma tra le migliori tenniste del mondo nel ranking WTA, mantenendo una posizione stabile nella top‑10. Insieme a lei, solo Elisabetta Cocciaretto rappresenta l’Italia tra le prime cento giocatrici della classifica mondiale.

Le italiane nel ranking WTA

La classifica WTA aggiornata vede Jasmine Paolini tra le prime dieci, a conferma della sua costanza e dei risultati ottenuti negli ultimi mesi. Elisabetta Cocciaretto è l’unica altra italiana presente nella top‑100. Le altre azzurre, come Lucrezia Stefanini, Lucia Bronzetti, Nuria Brancazzio, Lisa Pigato, Silvia Ambrosio, Camilla Rosatello, Jessica Pieri e Tyra Grant, occupano posizioni più arretrate.

Situazione e prospettive del tennis femminile italiano

La presenza di due italiane tra le prime cento del ranking mondiale evidenzia la necessità di un ricambio generazionale e di nuovi talenti nel tennis femminile italiano. Paolini, grazie alla sua costanza, rimane un punto di riferimento per il movimento azzurro, mentre Cocciaretto dovrà consolidare la propria posizione per restare tra le migliori.

Le prossime settimane saranno decisive per entrambe le atlete, che cercheranno di migliorare ulteriormente la loro classifica e di rappresentare al meglio l’Italia nei principali tornei internazionali.

Il movimento azzurro e le prospettive future

La situazione delle italiane nella top‑100 si mantiene stabile, con Paolini e Cocciaretto come principali protagoniste. Il movimento azzurro è quindi chiamato a investire su nuove leve per aumentare la presenza italiana ai vertici del tennis mondiale.