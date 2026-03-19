È tutto pronto per i Terre di Pisa Bike Days, l’evento ciclistico che animerà il Giardino Scotto di Pisa dal 17 al 19 aprile. L’iniziativa valorizza la bicicletta in ogni sua dimensione: sportiva, turistica ed educativa. Il programma include area expo, test bike, incontri tematici e bike experience per esplorare i paesaggi pisani.

Le iscrizioni per le attività sono già aperte. L’edizione 2026 introduce una novità per le famiglie: il Bike Park “Il Campetto”. Quest’area, per bambini dai due ai dodici anni, sarà attiva negli stessi orari dell’area expo.

In collaborazione con Ami Bike, maestri certificati guideranno i giovani nell’apprendimento delle basi della pedalata e nell’approccio ai primi ostacoli, per un’esperienza sicura e didattica.

Un evento per tutti: sport, turismo e formazione

I Terre di Pisa Bike Days accolgono appassionati, operatori e famiglie. L’area expo permette di testare le novità bike; le ride guidate esplorano il territorio. Confronti su sicurezza, mobilità sostenibile e cicloturismo ne fanno un’occasione di riflessione, divertimento e sport.

Il Bike Trail Terre di Pisa: itinerario permanente

Il Bike Trail Terre di Pisa, parte integrante dei Bike Days, è un percorso cicloturistico permanente di 535 chilometri. Con 9.900 metri di dislivello positivo e 43% su sterrato, è ideale per gravel bike e mountain bike.

Attraversa borghi storici, colline, vigneti e uliveti pisani, offrendo un’immersione completa nel territorio.

Con il supporto della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest e dell’Ambito Terre di Pisa, l’iniziativa promuove il cicloturismo sostenibile. La terza edizione si svolgerà in contemporanea con i Bike Days (17-19 aprile 2026). Una traccia GPS sarà fornita per un’esperienza ciclistica immersiva e autonoma.