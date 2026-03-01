A Yerevan, in Armenia, durante gli Europei di tiro a segno 2026, la magiara Veronika Major ha conquistato la medaglia d’oro nella pistola da 10 metri femminile. L’unica italiana in gara, Vittoria Toffalini, non è riuscita a qualificarsi per la fase finale, chiudendo le qualificazioni al 58° posto su sessanta partecipanti.

Il trionfo di Veronika Major

Veronika Major ha preceduto in finale la slovena Manja Slak e la bulgara Antoaneta Kostadinova. Il duello conclusivo ha visto la magiara imporsi con lo score di 238,8 contro 238,2 della slovena. La bulgara Kostadinova si è aggiudicata il bronzo con 215,0, mentre l’austriaca Sylvia Steiner è rimasta ai piedi del podio, eliminata con 196.

La prova di Vittoria Toffalini

Vittoria Toffalini, unica rappresentante italiana nella specialità, ha chiuso le qualificazioni al 58° e penultimo posto su sessanta concorrenti, non riuscendo così ad accedere alla finale.

Il contesto internazionale

Veronika Major, già medagliata olimpica e protagonista in diverse competizioni internazionali, conferma con questo successo la sua costante presenza ai vertici del tiro a segno europeo. La sua prestazione sottolinea un percorso di eccellenza nella disciplina.

Per quanto riguarda Vittoria Toffalini, la sua posizione nel ranking mondiale nella pistola ad aria compressa 10 metri era la sessantottesima. Questo dato evidenzia la difficoltà di competere ai massimi livelli in una specialità altamente competitiva e ricca di talenti emergenti.