La nazionale italiana di tiro a segno si prepara a tornare protagonista sulla scena internazionale, con la partecipazione alla prima tappa della Coppa del Mondo 2026. L'evento si terrà presso il prestigioso poligono di Granada, in Spagna, e vedrà in gara una folta delegazione azzurra. Lo staff tecnico ha infatti diramato le convocazioni per un totale di sedici atleti, equamente suddivisi tra le specialità di carabina e pistola. Tra i nomi di spicco che rappresenteranno l'Italia, figurano atleti del calibro di Danilo Dennis Sollazzo, Federico Nilo Maldini e Massimo Spinella, pronti a dare battaglia per le medaglie.

I talenti azzurri della carabina

Per il comparto della carabina, la squadra italiana schiera un gruppo eterogeneo e competitivo. Tra i convocati spiccano i nomi di Lorenzo Bacci, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Benetti, Barbara Gambaro e Martina Ziviani. Sollazzo, in particolare, è un atleta di punta, reduce da un brillante titolo continentale conquistato a Yerevan e detentore del record del mondo nella difficile gara ad aria compressa. La sua presenza è un valore aggiunto per il team, che punta a risultati importanti in questa prima uscita stagionale.

Le eccellenze italiane nella pistola

Il settore della pistola vede una rappresentanza altrettanto forte e qualificata.

La squadra comprende atleti di alto livello come Federico Nilo Maldini, Mattia Scodes, Gabriele Aldo Villani, Matteo Mastrovalerio – che sarà impegnato sia nelle gare dai 10 metri sia in quelle dai 25 metri – Massimo Spinella, Riccardo Mazzetti, Cristina Magnani, Vittoria Toffalini e Margherita Brigida Veccaro. Maldini, già medaglia d'argento olimpica a Parigi 2024 nella gara dalla distanza breve, e Spinella, riconosciuto tra i migliori interpreti a livello mondiale nella specialità della pistola automatica dai 25 metri, sono tra i nomi di maggior rilievo e su cui si ripongono grandi aspettative per la competizione di Granada.

Esperienza e strategia: il ritorno dei veterani

La lista dei convocati è stata attentamente bilanciata, includendo anche il prezioso ritorno di atleti veterani che portano esperienza e solidità al gruppo.

Nel settore della carabina, si rivedranno in pedana Lorenzo Bacci, Simon Weithaler e Barbara Gambaro. Per la pistola, un punto di riferimento sarà Riccardo Mazzetti, affettuosamente definito il “capitano” della squadra e vera e propria istituzione nella disciplina della pistola automatica. La scelta di convocare una rosa così ampia, composta da sedici elementi, è stata favorita anche dalla vicinanza logistica dell'evento spagnolo, permettendo allo staff tecnico di valutare un numero maggiore di atleti in un contesto internazionale di alto livello.

Il circuito internazionale e l'importanza della tappa spagnola

La tappa di Granada si inserisce nel più ampio circuito dell'ISSF World Cup 2026, un calendario internazionale che prenderà il via il 25 marzo a Tangeri e si protrarrà fino a dicembre, toccando diverse città di prestigio globale.

Tra le sedi designate per le prossime competizioni figurano Almaty, Monaco di Baviera, Lonato, Hangzhou, Il Cairo e Roma. La partecipazione a questa fase iniziale del circuito è di importanza strategica per la nazionale italiana. Offre infatti un'opportunità fondamentale per testare la condizione fisica e mentale degli atleti, oltre che per affinare le tecniche in vista degli appuntamenti più rilevanti previsti nel corso dei mesi estivi e autunnali. L'obiettivo è consolidare le prestazioni e preparare al meglio la squadra per le sfide future.