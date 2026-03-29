Al Vegas Shoot 2026, l'ultima e decisiva tappa delle Indoor World Series 2025-2026 di tiro con l'arco, gli atleti italiani Marco Bruno e Francesca Aloisi hanno continuato a dimostrare il loro eccellente stato di forma. Le loro prestazioni hanno confermato il buon momento agonistico, ponendoli tra i protagonisti di questa importante rassegna internazionale.

Le eccellenti prestazioni di Marco Bruno

Nel compound maschile, Marco Bruno ha raggiunto un risultato di assoluto rilievo, eguagliando il punteggio massimo di 600/600 nella seconda sessione di frecce.

Un'impresa che lo ha visto distinguersi con 56 "X", i centri perfetti. Questo piazzamento lo colloca tra i leader della classifica provvisoria, attualmente guidata dagli statunitensi Kyle Douglas e Bodie Turner, anch'essi a quota 600/600 ma con un numero superiore di "X" (60/60). Tra gli inseguitori italiani, si segnalano Lorenzo Gubbini, Sergio Pagni e Pietro Fabiani, tutti con un ottimo 599 punti, mentre Jesse Sut ha ottenuto 598 punti, posizionandosi oltre la centesima posizione.

La performance di Francesca Aloisi

Anche nel compound femminile, Francesca Aloisi ha offerto una prova solida e convincente. L'arciera italiana ha concluso la sua sessione con un punteggio di 598/600, realizzando 49 "X", un risultato che le ha permesso di piazzarsi al ventunesimo posto.

La classifica è attualmente dominata da Olivia Dean (Pennsylvania) e dall'indiana Muskan Kirar, entrambe con 600/600 e 51 "X". Tra le altre atlete italiane, Giulia Di Nardo si è classificata venticinquesima con 598/600 e 43 "X", mentre Elisa Roner ha ottenuto la trentacinquesima posizione con 597/600 e 40 "X".

Il contesto della competizione e le sfide future

Il Vegas Shoot rappresenta l'atto conclusivo delle Indoor World Series 2025-2026, una competizione di altissimo livello che attira i migliori arcieri da tutto il mondo. La rassegna si avvia alla conclusione con le ultime trenta frecce, che verranno scoccate nella giornata di domani, e l'attesa assegnazione dei prestigiosi premi ai vincitori.

L'evento è cruciale per definire le classifiche finali e celebrare i campioni di questa stagione indoor.

Il percorso e i successi degli arcieri italiani

Queste prestazioni al Vegas Shoot si inseriscono in un percorso agonistico già ricco di successi per i due atleti. Francesca Aloisi aveva già dimostrato il suo valore nella tappa di Nîmes delle Indoor World Series, dove si era classificata decima nel ranking round con 580 punti, a pari merito con Paola Natale. Per quanto riguarda Marco Bruno, la sua reputazione internazionale nel compound è stata ulteriormente consolidata dal bronzo individuale conquistato ai Mondiali 3D di Mokrice 2024, un risultato che testimonia la sua costante eccellenza nel panorama del tiro con l'arco.