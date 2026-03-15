Tobias Lund Andresen si è imposto nella terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, con arrivo a Magliano De’ Marsi. La frazione è stata caratterizzata da condizioni meteo difficili e da uno sprint finale combattuto. Il corridore norvegese, in forza alla Decathlon, ha preceduto i belgi De Lie e Philipsen. Il grande favorito Jonathan Milan ha invece commesso un errore di valutazione nei tempi della volata, chiudendo soltanto al settimo posto.

La tappa, partita da Cortona, non ha inciso sulla classifica generale. Del Toro mantiene la maglia di leader con tre secondi di vantaggio su Giulio Pellizzari e quattordici sull’americano Magnus Sheffield.

La corsa, lunga e segnata da pioggia e freddo, non ha visto tentativi di fuga significativi da parte delle squadre minori, lasciando la scena ai grandi team e agli specialisti dello sprint.

Andresen conferma il suo talento

Il ventitreenne Tobias Lund Andresen, già protagonista in Australia a inizio stagione con due successi, si conferma come uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale. La sua vittoria nella tappa di Magliano De’ Marsi rafforza il momento positivo della Decathlon, squadra che sta mostrando ottimi risultati anche grazie ad altri talenti emergenti.

Jonathan Milan, invece, non è riuscito a rispettare i pronostici della vigilia. Il corridore italiano ha sbagliato completamente i tempi dello sprint, compromettendo le sue possibilità di vittoria e dovendosi accontentare di una posizione fuori dal podio.

La tappa, definita “lunga, noiosa, ininfluente per la classifica generale”, ha lasciato invariati gli equilibri tra i favoriti per la vittoria finale.

Prospettive per le prossime tappe

La Tirreno-Adriatico proseguirà con la quarta tappa, che prevede l’arrivo a Martinsicuro, in Abruzzo. Il percorso, caratterizzato dal ripido strappo di Tortoreto Badetta a tredici chilometri dal traguardo, potrebbe mettere in difficoltà gli sprinter e favorire un rimescolamento nella classifica generale, ancora molto aperta e giocata sul filo dei secondi.

Le condizioni meteo e la strategia delle squadre continueranno a essere fattori determinanti nelle prossime giornate di gara, con Del Toro chiamato a difendere la maglia di leader dagli attacchi degli avversari più diretti.