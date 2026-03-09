Filippo Ganna, campione italiano della specialità, è il grande favorito della Tirreno‑Adriatico 2026, che prende il via oggi, lunedì 9 marzo, a Lido di Camaiore. La corsa si apre con una cronometro individuale di 11,5 km, un percorso completamente pianeggiante. Ganna partirà alle 15.17, puntando a bissare i successi delle edizioni precedenti.

La cronometro di Lido di Camaiore

La prova contro il tempo si svolge interamente a Lido di Camaiore, con partenza e arrivo nella stessa località. Il tracciato, lungo 11,5 km, è caratterizzato dall’assenza di salite e prevede un unico rilevamento cronometrico al km 5.

Filippo Ganna, già vincitore della cronometro d’apertura della Tirreno‑Adriatico nel 2022, 2023 e 2025, si presenta come il favorito principale.

Tra i potenziali contendenti spicca Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG), che scatterà alle 13.50. Il corridore messicano, reduce da due tappe e la classifica generale dell’UAE Tour, pur avendo ottenuto un venticinquesimo posto nella cronometro di quella competizione, rappresenta una minaccia concreta grazie alla sua condizione fisica.

Da tenere d’occhio anche Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), classe 2001. Il giovane ciclista vanta già un secondo posto e una vittoria all’UAE Tour, oltre a un terzo posto al Trofeo Laigueglia. Nella cronometro dello scorso anno si classificò quarto, un risultato che potrebbe migliorare.

Jonathan Milan (Lidl – Trek), uno dei velocisti più affermati a livello mondiale, ha dimostrato costantemente buone prestazioni nelle prove contro il tempo, con un quinto posto nel 2025 e un terzo nel 2024. Potrebbe essere in grado di superare questi piazzamenti.

Wout Van Aert (Team Visma | Lease a bike), con partenza alle 12.46, non ottiene risultati di primo piano nelle cronometro da qualche tempo, ma la sua classe indiscussa non si discute. Anche Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgroe), campione olimpico a cronometro nel 2020, pur prediligendo percorsi più impegnativi, ha le capacità per ben figurare.

Orari e copertura televisiva

La partenza del primo corridore è fissata per le 12.40, mentre l’ultimo atleta dovrebbe tagliare il traguardo intorno alle 15.40.

La diretta televisiva sarà garantita da Rai 2 HD a partire dalle 15.00. Per quanto riguarda lo streaming, la cronometro sarà visibile dalle 13.05 su Rai Play Sport 1, Eurosport 2 HD, Discovery Plus, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale dell’evento.

La Tirreno‑Adriatico 2026

La Tirreno‑Adriatico 2026 rappresenta la sessantunesima edizione della storica “Corsa dei due mari”. La competizione si svolgerà dal 9 al 15 marzo, coprendo una distanza totale di circa 1.165,5 km. La partenza è prevista da Lido di Camaiore e l’arrivo a San Benedetto del Tronto. La cronometro individuale di apertura, con i suoi 11,5 km, è diventata una tappa fissa del programma nelle edizioni recenti, con Filippo Ganna che si è imposto in tre occasioni.