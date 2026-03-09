La Tirreno-Adriatico si apre tradizionalmente con una cronometro individuale a Lido di Camaiore. Il percorso pianeggiante, negli ultimi anni, ha visto affermarsi alcuni tra i migliori specialisti mondiali della disciplina, confermando la vocazione della gara ad essere un banco di prova per i cronoman.
Il tracciato della prova contro il tempo
La cronometro inaugurale della Tirreno-Adriatico si è svolta su un tracciato pianeggiante, con partenza e arrivo nel comune di Lido di Camaiore. Generalmente di circa 11,5 chilometri, il percorso presenta un unico rilevamento cronometrico intermedio.
Questa caratteristica tecnica favorisce in modo particolare gli atleti più dotati nelle prove contro il tempo, rendendo la tappa decisiva per le prime posizioni della classifica generale.
I corridori che hanno segnato le ultime edizioni
Tra i protagonisti delle recenti edizioni della Tirreno-Adriatico, spicca la figura di Filippo Ganna, vincitore in più occasioni della cronometro di apertura. La competizione ha visto confrontarsi anche altri atleti di primissimo piano nelle prove contro il tempo, tra cui Wout Van Aert, Primož Roglič, Jonathan Milan e Antonio Tiberi. La presenza di questi campioni sottolinea l'importanza della tappa inaugurale nel definire gli equilibri della corsa.
La Corsa dei Due Mari nel calendario ciclistico
La Tirreno-Adriatico si conferma come una delle più prestigiose corse a tappe del calendario ciclistico internazionale. La gara, che collega tradizionalmente il Mar Tirreno all’Adriatico, si articola su sette tappe. La sua rilevanza attira puntualmente i migliori ciclisti del panorama mondiale, pronti a sfidarsi lungo un percorso variegato e impegnativo, che inizia proprio con la sfida a cronometro di Lido di Camaiore.