Mathieu van der Poel ha conquistato la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, aggiudicandosi una volata a tre che ha visto sfidarsi anche Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari. La frazione, partita da Camaiore e conclusasi a San Gimignano dopo 200 chilometri interamente in Toscana, ha offerto emozioni e colpi di scena, in particolare nel finale, caratterizzato da un tratto di sterrato e dall’arrivo sul pavé reso insidioso dalla pioggia.

La corsa ha accelerato nella seconda parte, con il gruppo che si è infiammato negli ultimi chilometri. A movimentare la situazione è stato il francese Julien Alaphilippe, che ha acceso la bagarre sullo sterrato di circa cinque chilometri.

La risposta di van der Poel non si è fatta attendere: il campione olandese, dominatore della stagione di ciclocross, ha imposto il proprio ritmo, ma è stato raggiunto da Del Toro e Pellizzari prima dell’ingresso nelle stradine di San Gimignano. L’arrivo, quasi al fotofinish, ha premiato van der Poel, che ha preceduto di mezza bicicletta Del Toro, mentre Pellizzari ha chiuso al terzo posto.

Le parole dei protagonisti e la nuova classifica

Al termine della tappa, van der Poel ha dichiarato: “È stata molto dura, molto intensa la salita finale, era difficile restare in piedi sui pedali. Sapevo che c’erano tratti tecnici, quindi ho cercato di rendere la gara il più dura possibile ma per me è stato difficile battere questi giovani.

Sono qui per preparare la Sanremo e agli altri appuntamenti importanti, ma allo stesso tempo volevo vincere una tappa”.

Con questo risultato, Del Toro conquista la maglia azzurra di leader della classifica generale, strappandola a Filippo Ganna, che ha perso terreno nel tratto sterrato e ha chiuso a oltre un minuto dal vincitore. Pellizzari sale al secondo posto nella generale, con un distacco di tre secondi dal messicano. Tra gli italiani, da segnalare anche le prestazioni di Andrea Vendrame, Alessandro Pinarello e Giulio Ciccone, che hanno concluso tra il quinto e il settimo posto, con un ritardo di circa quindici secondi.

Prossima tappa e prospettive

La Tirreno-Adriatico prosegue con la terza tappa, che prevede un percorso di 221 chilometri prevalentemente collinare tra Cortona e Magliano dei Marsi, in Abruzzo.

Il tracciato sembra favorire i velocisti, ma dopo le prime due giornate ricche di sorprese, la corsa resta aperta a ogni scenario. I protagonisti di giornata, tra cui van der Poel e Del Toro, continuano così la loro preparazione in vista della Milano-Sanremo, in programma il 21 marzo.

Le prime tappe della corsa dei due mari hanno già mostrato un livello tecnico elevato e una grande competitività tra giovani talenti e campioni affermati, promettendo spettacolo anche nelle prossime frazioni.