Larissa Iapichino si appresta a competere per la sua prima medaglia iridata nella finale del salto in lungo ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso a Torun, presso la Kujawsko‑Pomorska Arena. La campionessa europea indoor in carica punta a superare o avvicinare i sette metri.

La finale femminile è in programma domenica 22 marzo alle ore 10.20. Iapichino vanta il secondo accredito stagionale (6.93 metri) e un record personale di 7.06 metri. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (dalle 10.40), e in streaming su Rai Play, Sky Go e NOW.

Le avversarie nel salto in lungo

La concorrenza è elevata. Tra le principali rivali figurano la portoghese Agate De Sousa (personale 7.03, stagionale 6.97) e l'americana Jasmine Moore (personale 7.03, stagionale 6.86). La startlist include anche Natalia Linares (Colombia), Annik Kälin (Svizzera), Milica Gardašević (Serbia), Monae’ Nichols (Stati Uniti) e altre atlete di alto livello internazionale, molte con misure oltre i 6.50m.

Per Iapichino, figlia d'arte di Fiona May, questa finale è un'opportunità per superare il "tabù" dei grandi eventi internazionali, dove finora non ha raggiunto il podio. La sua crescita tecnica e la continuità di rendimento alimentano le speranze per una prestazione di rilievo.

Il percorso e le aspettative a Torun

Il cammino di Larissa Iapichino verso i Mondiali indoor è stato ricco di risultati. La stagione si è aperta con un 6.93 metri ad Ancona, seconda misura mondiale stagionale dietro De Sousa. Un confronto internazionale chiave è avvenuto a Karlsruhe, tappa Gold del World Indoor Tour, dove ha affrontato atlete come la tedesca Malaika Mihambo, oro olimpico a Tokyo e due volte campionessa mondiale. Tali appuntamenti hanno affinato la sua preparazione. L'Italia, con Iapichino e Mattia Furlani nel salto in lungo, si conferma tra le nazioni più attese. Torun è un banco di prova fondamentale per l'azzurra, chiamata a confermare il suo valore mondiale.