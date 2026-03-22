Una profonda delusione ha segnato la partecipazione di Leonardo Fabbri ai Mondiali indoor di atletica leggera, svoltisi a Toruń, in Polonia. L’azzurro, infatti, non è riuscito a conquistare una medaglia nella finale del getto del peso maschile, chiudendo la sua prova al settimo posto. Il suo miglior lancio si è attestato a 20,92 metri, registrato nel suo ultimo tentativo, un risultato che non gli ha permesso di accedere al podio.

L'esito della finale e il piazzamento di Fabbri

Fabbri, che era stato ampiamente considerato tra i principali favoriti per la vittoria finale, non è riuscito a esprimere il suo pieno potenziale durante la competizione.

La sua prestazione si è attestata sui 20,92 metri, una misura che, pur essendo rispettabile, si è rivelata insufficiente per competere per le posizioni di vertice. Di conseguenza, l'atleta toscano ha concluso la finale in settima posizione, al di sotto delle aspettative.

Aspettative elevate e i precedenti successi dell'azzurro

La delusione per questo piazzamento è stata particolarmente marcata, soprattutto se si considerano le eccezionali prestazioni che Leonardo Fabbri aveva messo a segno nelle settimane precedenti. L'azzurro si era infatti imposto come leader mondiale stagionale nel getto del peso, grazie a un lancio di ben 22,50 metri realizzato a Stellenbosch, in Sudafrica, che aveva fatto sognare in grande.

A questo si aggiungevano le sue vittorie in tappe prestigiose del World Indoor Tour, tra cui quella di Liévin, dove aveva raggiunto l'ottima misura di 21,82 metri. Questi risultati avevano legittimamente alimentato concrete e fondate aspettative per la conquista di una medaglia ai Mondiali indoor di Toruń.

Il precedente alla Copernicus Cup: un podio mancato

Un precedente significativo per Fabbri si era registrato sempre a Toruń, in occasione della Copernicus Cup, un meeting di atletica leggera dove l'atleta aveva già dimostrato le sue capacità. In quell'evento, Fabbri aveva ottenuto un buon terzo posto nel getto del peso. La gara era stata vinta dallo statunitense Joe Kovacs, mentre Fabbri aveva realizzato lanci che avevano raggiunto un massimo di 21,43 metri. Nonostante i vari tentativi, non era riuscito a migliorare ulteriormente la sua posizione sul podio in quella specifica competizione.