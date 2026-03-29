A Suzuka, in Giappone, Kimi Antonelli si è imposto come protagonista nel terzo Gran Premio stagionale di Formula 1. Il giovane pilota bolognese ha conquistato la vittoria su un circuito storico, dimostrando grande velocità e superando nettamente il compagno di squadra, George Russell, giunto quarto. L'intervento della Safety Car al ventiduesimo giro, per l'incidente di Ollie Bearman, ha influito sulla gara, ma non ha sminuito la prestazione di Antonelli.

Al termine della competizione, il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, ha analizzato le performance dei suoi piloti.

Wolff ha espresso preoccupazione per le partenze non ottimali della scuderia: “Una partenza pasticciata. Dobbiamo insegnare loro a rilasciare la frizione lentamente, con calma e senza fretta. Le nostre partenze sono state piuttosto mediocri e dobbiamo migliorare questo aspetto”. Riguardo ad Antonelli, ha aggiunto: “Ha recuperato posizioni e, nel momento cruciale, è stato davvero veloce e siamo riusciti a prolungare il suo stint di un giro. Questo ha mandato all’aria la gara di George e ha fatto la differenza”.

Le Difficoltà di Russell e il Sorpasso di Leclerc

Approfondendo le sfide di George Russell, Wolff ha chiarito che un errore di assetto in Q1 ha compromesso la sua gara: “Bisogna tornare alla Q1, abbiamo fatto un errore di assetto e non potevamo andare a modificare in vista della gara.

Per questo il suo rendimento non è stato così competitivo. Kimi è stato perfetto, questo ha fatto la differenza. Ma Russell non aveva una macchina perfetta”. Sul sorpasso subito da Charles Leclerc, il Team Principal ha specificato: “Si è trattato di un bug nel sistema elettrico del software, pensato per dargli un vantaggio. Ciò che ha provocato è stato un super clip che ha rallentato la vettura, ed è proprio lì che ha perso la posizione a favore di Charles”.

La Crescita di Antonelli e la Cautela di Wolff sul Titolo

Nonostante le sfide, Wolff ha espresso soddisfazione per la rapida maturazione di Antonelli: “Sembrava fossero passati anni da quando era un ragazzino. È incredibile. Ieri aveva 14 anni e oggi ne ha 19.

Ha vinto due gare di fila in F1 e siamo davvero felici dei progressi che ha fatto. Ora dobbiamo proteggerlo da chi parla di titolo mondiale”. Il Team Principal ha ribadito l’importanza di gestire le aspettative, sottolineando come le speculazioni su un possibile titolo mondiale per Antonelli siano prematura e potenzialmente dannose. Anche il padre di Antonelli ha invitato alla prudenza, evidenziando il ruolo cruciale dell'esperienza e la lunghezza della stagione.

In sintesi, la vittoria di Kimi Antonelli a Suzuka ha confermato il suo talento cristallino e la sua rapida crescita. Il messaggio di Toto Wolff è chiaro: è fondamentale proteggere il giovane pilota dalle pressioni eccessive, consentendogli di maturare senza il peso di aspettative premature.