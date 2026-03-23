Un gruppo organizzato di Ultras Italia, noto come “I ragazzi con i tricolori” e con simpatie di estrema destra, si è radunato oggi al Centro tecnico federale di Coverciano, a Firenze. Hanno esposto uno striscione con la strofa dell’inno nazionale “Siam pronti alla morte, l’Italia chiamò”, il tutto sotto la vigilanza della Digos.

L'intento del gruppo era confrontarsi e riappacificarsi con il commissario tecnico Gennaro Gattuso e il capodelegazione Gigi Buffon, a seguito delle critiche mosse dal CT alla contestazione dei tifosi durante la partita in Moldova lo scorso novembre.

Tuttavia, il confronto non si è concretizzato. Gli ultras hanno lasciato il luogo lanciando cori di disapprovazione.

Le Ragioni della Protesta

La protesta si inserisce in un contesto di tensione tra alcune frange del tifo organizzato e la squadra nazionale. Gattuso aveva criticato apertamente la contestazione dei suoi giocatori dopo la vittoria per due a zero contro la Moldova, suscitando la reazione del gruppo degli Ultras Italia.

L'Esito dell'Incontro Mancato

Nonostante la presenza della Digos e l'intento di dialogo, l'incontro non ha avuto luogo. Il gruppo si è allontanato da Coverciano senza ottenere risposte ufficiali, accompagnando l’uscita con cori di disapprovazione.

Un Malcontento Diffuso

La protesta degli Ultras Italia riflette un malcontento più ampio verso la gestione della nazionale e la figura del CT. Episodi simili in passato hanno già evidenziato tensioni tra tifosi organizzati e la dirigenza federale, spesso legate a scelte tecniche e comunicative.

Il Centro tecnico di Coverciano, solitamente sede di iniziative pubbliche e incontri istituzionali, in questo caso ha visto la tensione impedire qualsiasi forma di dialogo costruttivo.