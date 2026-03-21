Il Valspar Championship, prestigioso torneo di golf, vede il sudcoreano Sungjae Im mantenere saldamente la leadership dopo il secondo giro. La competizione si svolge all’Innisbrook Resort and Golf Club, sul challenging Copperhead Course di Palm Harbor. Im ha consolidato la sua posizione di vertice con un totale complessivo di -9. Questo risultato è frutto di un eccellente primo giro concluso con 64 colpi, seguito da un secondo round più misurato, un 69 (-2), comunque sufficiente a garantirgli la prima piazza.

La battaglia per le posizioni di testa si preannuncia intensa, con la classifica che si fa sempre più serrata.

Al secondo posto, in solitaria, troviamo David Lipsky, che ha raggiunto quota -8 grazie a una prestazione odierna di grande rilievo, chiusa con un impressionante -6. La terza posizione, con un totale di -7, è condivisa da Doug Ghim e dal sorprendente Chandler Blanchet, quest’ultimo autore di un giro da -5 che lo ha proiettato tra i protagonisti. Leggermente più distanziato, ma ancora pienamente in corsa, un gruppo di quattro giocatori occupa la quinta piazza con -5: si tratta dell'americano Alex Smalley, Marco Penge, Matt Fitzpatrick e Jordan Smith, tutti capaci di realizzare giri consistenti tra i 68 e i 69 colpi.

La classifica si accorcia: rimonte e uscite di scena

La lotta per le posizioni di vertice è apertissima, come testimonia l'ampio gruppo di golfisti che si trova al decimo posto con un punteggio di -4.

Tra questi spicca in particolare Danny Walker, che ha compiuto una straordinaria rimonta di ben 90 posizioni grazie a un eccellente -7 nel secondo giro. Insieme a lui, in questa affollata sezione della classifica, figurano nomi importanti come Gary Woodland, Jacob Bridgeman, Tony Finau, Brooks Koepka e il canadese Corey Conners. Il torneo ha anche riservato alcune eliminazioni inattese: tra i giocatori che non hanno superato il taglio si annoverano Viktor Hovland, altri golfisti norvegesi, Matt Kuchar e Aaron Rai.

Le condizioni meteorologiche hanno giocato un ruolo significativo in questa fase del torneo. Temperature inusualmente rigide per la Florida hanno reso il Copperhead Course ancora più selettivo e impegnativo per tutti i partecipanti.

La linea del taglio è stata definita a +2. Tra coloro che sono riusciti a superarla all'ultimo respiro, Adam Scott ha dimostrato grande tenacia, qualificandosi grazie a due birdie realizzati nelle sue ultime tre buche. Al contrario, Neal Shipley ha mancato il par decisivo sull’ultima buca, un errore che ha avuto un impatto diretto sulla definizione della linea del taglio, escludendo così diversi altri concorrenti dalla fase finale del Valspar Championship.

La classifica così compatta e le sfidanti caratteristiche tecniche del percorso promettono un fine settimana di grande incertezza e spettacolo. Con numerosi giocatori ancora in piena corsa per il titolo, si attendono emozioni e la possibilità di sorprese significative fino all’ultimo colpo di questo avvincente Valspar Championship.