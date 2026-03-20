La Fiorentina ha festeggiato la sua quarta qualificazione consecutiva ai quarti di Conference League, ottenuta grazie a una vittoria in rimonta per 2-1 contro il Raków. Il tecnico Paolo Vanoli ha espresso grande soddisfazione per il risultato, sottolineando la crescita della squadra.

“Stiamo diventando una squadra che sa reagire, con questo spirito ci salviamo”, ha dichiarato Vanoli, evidenziando la capacità dei suoi uomini di superare le difficoltà. L’allenatore viola ha riconosciuto un avvio di gara complesso, ma ha elogiato la determinazione dei giocatori nel perseguire l’obiettivo della qualificazione.

“All’inizio abbiamo fatto fatica, poi i ragazzi hanno dimostrato che volevano a tutti i costi passare il turno”, ha proseguito Vanoli, rimarcando l’importanza di mantenere un tale atteggiamento sia nelle competizioni europee che in campionato. La squadra si prepara ora a recuperare le energie in vista della prossima sfida di domenica contro l’Inter, che ha avuto più tempo per preparare l’incontro.

Il contesto europeo e il futuro viola

Questa qualificazione ai quarti proietta la Fiorentina verso un nuovo capitolo europeo, dove affronterà il Crystal Palace. Nicolò Fagioli, tra i protagonisti della gara, ha confermato l’importanza della competizione per il club: “Anche se la salvezza resta la priorità, la Conference è sempre stata un obiettivo”, ha affermato, pur non essendo riuscito a siglare un gol come i compagni Piccoli e Pongracic.

Un aneddoto divertente riguarda proprio la rete del momentaneo 1-1: “Piccoli mi ha detto subito che la rete del momentaneo 1-1 era sua”, ha rivelato Vanoli. Il tecnico ha anche commentato la reazione di Moise Kean al momento della sostituzione dopo un’ora di gioco, interpretandola positivamente: “La sua reazione al momento della sostituzione la dice lunga sulla voglia che ha. Moise è un giocatore importante, serve ancora a noi per una partita, poi ne avrà sicuramente bisogno la nazionale”.

Il cammino della Fiorentina in Conference League

Il percorso della Fiorentina verso i quarti ha visto la squadra superare diverse tappe. Negli ottavi di finale, l’avversario è stato il Raków, mentre nei playoff i viola avevano eliminato lo Jagiellonia, ottenendo il passaggio del turno ai supplementari nonostante una sconfitta interna per 4-2.

Già in quelle occasioni, Vanoli aveva insistito sull’importanza dell’approccio mentale.

“Non guardiamo tutto negativo, ma essere felici di essere passati imparando dagli errori”, aveva dichiarato l’allenatore, sottolineando la necessità di trarre insegnamento dalle esperienze. Alla vigilia della sfida contro il Raków, Vanoli aveva ribadito la volontà di onorare la competizione europea: “Non dobbiamo pensare alla Cremonese, ma a onorare questa competizione. Teniamo alla Conference, dobbiamo onorare questa competizione fino in fondo e con grande impegno”. Questo spirito combattivo ha evidentemente ripagato, portando la Fiorentina tra le migliori otto squadre del torneo.