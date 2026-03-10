Antonio Vergara, attaccante del Napoli, è stato fermato da una lesione distrattiva della fascia plantare del piede sinistro. Il 23enne, costretto a uscire durante l’intervallo della partita contro il Torino, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno confermato l’entità dell’infortunio. Il club ha comunicato che il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Prossime partite e Nazionale a rischio

La diagnosi esclude la sua presenza nelle prossime due partite di campionato: Napoli-Lecce e Cagliari-Napoli. Inoltre, l’infortunio compromette la probabile convocazione in Nazionale da parte del ct Gattuso per la prima gara di qualificazione ai Mondiali, in programma il 26 marzo contro l’Irlanda del Nord.

Impatto sul club e sulla selezione

Vergara, giovane talento cresciuto nel vivaio azzurro, stava vivendo una stagione di grande crescita, tanto da essere considerato per la Nazionale. L’infortunio rappresenta un duro colpo per il Napoli, che perde un elemento in forma, e per la Nazionale, che perde un possibile rinforzo per le qualificazioni mondiali.

Tempi di recupero e prognosi

La lesione alla fascia plantare può richiedere tempi di recupero variabili, generalmente superiori alle due settimane indicate dal club. In casi simili, lo stop può estendersi fino a sei settimane o più, a seconda della gravità e della risposta alla riabilitazione. Il Napoli non ha fornito dettagli aggiuntivi sull’entità precisa della lesione, ma il percorso riabilitativo è già iniziato.