L'Italia Under 21 si appresta ad affrontare la Macedonia del Nord in un incontro di fondamentale importanza per le qualificazioni agli Europei U21 2027. La sfida, che si terrà presso lo storico stadio “Carlo Castellani” di Empoli, rappresenta un banco di prova cruciale per gli Azzurrini. Sotto la guida attenta del commissario tecnico Carmine Nunziata, la squadra è chiamata a esprimere una prestazione convincente e di carattere, con l'obiettivo primario di conquistare punti preziosi. Questi punti sono essenziali per consolidare la propria posizione all'interno del Girone E e proseguire con determinazione la corsa verso la fase finale del prestigioso torneo continentale.

Il contesto della sfida e il cammino nel Girone E

La partita contro la Macedonia del Nord si inserisce nel calendario come appuntamento della settima giornata del Girone E delle qualificazioni agli Europei Under 21 2027. Il fischio d'inizio è programmato per giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18:15, un orario stabilito dal calendario ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Lo stadio “Carlo Castellani” di Empoli si conferma, ancora una volta, una sede privilegiata per gli impegni della Nazionale Under 21, un impianto che ha spesso sorriso ai colori azzurri nel corso della sua storia.

Questa sarà la sesta occasione in cui l'Italia Under 21 calcherà il prato di Empoli, vantando un record di imbattibilità che infonde notevole fiducia: il bilancio degli incontri precedenti su questo terreno è di tre vittorie e due pareggi.

Un dato statistico significativo che sottolinea la solidità e la capacità della squadra di esprimersi al meglio in questo specifico contesto. Prima di questo match cruciale, l'Italia occupava la seconda posizione nel Girone E, avendo accumulato 15 punti. La capolista del girone, la Polonia, si trovava invece a quota 18 punti, rendendo ogni sfida un passo decisivo per il raggiungimento della vetta.

Le ambizioni degli Azzurrini e l'obiettivo qualificazione

L'incontro assume un'importanza strategica per le ambizioni europee degli Azzurrini. Nonostante la presenza di alcune assenze, la squadra si presenta con una forte determinazione a ottenere un risultato positivo. Questo è fondamentale per mantenere vive e concrete le proprie speranze di qualificazione.

In questa fase avanzata delle qualificazioni, ogni singolo punto acquisisce un valore inestimabile, e la posta in gioco è estremamente alta per il futuro della selezione giovanile nel panorama calcistico europeo.

Le statistiche pre-gara evidenziano in modo chiaro il rendimento eccellente dell'Italia Under 21 quando gioca tra le mura amiche di Empoli, dove la formazione non ha mai subito una sconfitta. Questo precedente favorevole non solo offre una base psicologica solida, ma anche un incentivo a replicare le prestazioni passate. La partita contro la Macedonia del Nord rappresenta, pertanto, un'opportunità imperdibile per confermare questa tradizione positiva e compiere un ulteriore, significativo passo verso l'obiettivo qualificazione, un traguardo che la squadra persegue con massimo impegno, coesione e una chiara visione.