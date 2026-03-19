Il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, si prepara a tornare in pista questo fine settimana al Nürburgring. L'olandese sarà protagonista della seconda prova del Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), uno dei campionati endurance più prestigiosi d’Europa, noto anche come l'Inferno Verde. Questa partecipazione segna la sua terza apparizione sul leggendario Nordschleife e la seconda al volante di una vettura GT3.

Dopo aver gareggiato nel Gran Premio di Cina a Shanghai, Verstappen affronterà questa nuova sfida con una Mercedes AMG GT3 EVO schierata dal team Winward Racing.

Sarà affiancato da Daniel Juncadella e Jules Gounon. Nel 2025, il pilota aveva già dimostrato il suo talento nelle gare di durata, conquistando la vittoria nella NLS 9 con una Ferrari 296 GT3 del team Emil Frey Racing.

Il 28enne olandese ha espresso grande entusiasmo per il suo impegno nell'endurance, che lo vedrà protagonista anche alla 24 Ore del Nürburgring a maggio, sempre con Winward Racing. La sua vettura sarà supportata da Red Bull, che fornirà la livrea per la Mercedes AMG GT3. Verstappen ha dichiarato: «Il Nürburgring Nordschleife è un posto speciale. Non esiste un’altra pista simile. La 24h Nürburgring è una gara che è sempre stata nella mia lista dei desideri, quindi sono davvero entusiasta che possiamo realizzarla ora.

L’anno scorso ho ottenuto il mio DMSB Permit Nordschleife e ho partecipato a NLS9, che abbiamo vinto. Quella preparazione è stata molto preziosa, perché abbiamo imparato molto che possiamo portare nel nostro programma quest’anno con NLS2 e la 24 ore».

La sfida della 24 Ore del Nürburgring

La partecipazione a NLS 2 è cruciale per Verstappen e i suoi compagni di squadra, rappresentando la principale occasione di preparazione in vista della 24 Ore del Nürburgring. Quest'ultima è considerata la gara endurance più importante della stagione e sarà inclusa anche nel calendario dell’Intercontinental GT Challenge. Il team Winward Racing schiererà lo stesso equipaggio per la 24 Ore, con l'aggiunta di Lucas Auer.

Verstappen ha sottolineato l'importanza della preparazione: «Abbiamo una formazione forte con Dani [Juncadella], Jules [Gounon] e Lucas [Auer] e un grande supporto da Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport. Ora si tratta di prepararsi al meglio prima degli eventi, così da poter massimizzare tutto nelle gare».

La NLS 2, in programma sabato 21 marzo con partenza alle ore 12:00, sarà l'unica vera prova di preparazione sulla distanza delle quattro ore per l'impegno di fine maggio. Per la NLS, il tracciato prevede l'Anello Nord del Nürburgring (20 km) e la versione Sprint del circuito GP. La pista della 24 Ore, invece, è leggermente più lunga, includendo l'intero percorso storico.

La passione di Verstappen per l'endurance

La passione di Max Verstappen per le gare di durata e la sua costante ricerca di nuove sfide sono evidenti. Il pilota ha già dimostrato il suo valore nel settore, vincendo al debutto nella Nurburgring Endurance Series nel settembre 2025. In quell'occasione, dopo aver conquistato la terza posizione in qualifica, l'olandese prese il comando della gara, costruendo un vantaggio che il compagno Chris Lulham consolidò per la vittoria finale. Il team ha evidenziato come la sua partecipazione in un calendario così fitto rifletta «il suo amore per le corse e la continua spinta a testare i limiti della guida».

L'annuncio della sua partecipazione alla 24 Ore è stato accompagnato da una presentazione spettacolare, che ha visto l'atleta aereo Max Manow eseguire un BASE jump per svelare la livrea Red Bull della Mercedes AMG GT3. Tutte le prove del campionato NLS saranno visibili in diretta gratuita sul canale YouTube della serie e sul portale ufficiale del Nürburgring.