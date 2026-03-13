Max Verstappen ha vissuto una giornata difficile sul circuito di Shanghai, teatro delle Sprint Qualifying valide per il Gran Premio della Cina 2026. Il campione della Red Bull ha concluso la sessione all'ottavo posto, accusando un ritardo di 1,734 secondi dal miglior tempo di George Russell. “Tutto è stato un disastro in questa giornata. Non avevamo passo e grip, questo è stato il problema più grande. Perdevamo tantissimo in curva e questo innesca altri piccoli problemi. Non so se possiamo provare qualcosa di diverso per il resto del weekend, vedremo”, ha dichiarato il pilota olandese.

Una qualifica difficile

Il confronto con la Mercedes è apparso impietoso: Russell ha conquistato la pole position con un tempo di 1:31.520, seguito dal compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli, staccato di soli 289 millesimi. Lando Norris ha aperto la seconda fila, mentre Lewis Hamilton si è piazzato subito dietro, a 0,641 secondi dalla vetta. Verstappen, invece, ha pagato un distacco significativo, confermando le difficoltà della Red Bull sul tracciato cinese.

Le curve come tallone d’Achille

Il cuore delle difficoltà risiede nelle curve: “Perdevamo tantissimo in curva”, ha ammesso Verstappen, sottolineando come la mancanza di aderenza abbia innescato una serie di problemi secondari. Il feeling con la vettura è apparso compromesso, e il pilota non ha escluso la possibilità di intervenire in vista delle sessioni successive, pur senza certezze.

Il tracciato di Shanghai, con le sue curve complesse e variabili, mette in evidenza le carenze aerodinamiche e di bilanciamento delle monoposto. Questi precedenti confermano come la Red Bull fatichi a trovare il giusto equilibrio tra velocità nei rettilinei e stabilità in curva, soprattutto su piste tecniche come Shanghai. Le parole di Verstappen, nette e senza filtri, evidenziano una situazione che richiede interventi urgenti per evitare che il weekend si trasformi in un altro capitolo negativo.