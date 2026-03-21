Max Verstappen, affiancato da Jules Gounon e Daniel Juncadella, ha conquistato la vittoria nella 58ª ADAC Barbarossapreis, la seconda prova stagionale della Nürburgring Endurance Series (NLS). Il trio si è imposto con la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 del team Winward Racing, precedendo di oltre cinquanta secondi la BMW n. 99 ROWE Racing e la Porsche n. 44 Falken Motorsports.

Inizio di gara e lotta per la vetta

La prima ora di gara è stata caratterizzata da una serrata battaglia per la leadership. La Mercedes n. 3 di Max Verstappen ha duellato con l’Audi R8 LMS GT3 EVO n.

16 Scherer Sport PHX, guidata da Christopher Haase. Il pilota tedesco ha inizialmente strappato la vetta al poleman Verstappen, ma la lotta è proseguita per sette giri. L’Audi ha ceduto poco prima della sosta ai box, con Verstappen che ha ripreso la posizione al termine del lungo Döttinger Höhe.

Controllo e allungo decisivo

Daniel Juncadella ha proseguito l’ottimo lavoro, allungando su Nirei Fukuzumi (Mercedes n. 48 KCMG), Jordan Pepper (BMW n. 99 ROWE Racing) e Nico Hantke (Audi n. 16 Scherer Sport PHX). Nella seconda parte della gara, la Mercedes n. 3 ha dovuto difendersi dalla BMW n. 99. Jules Gounon ha respinto gli attacchi di Dan Harper, rientrato nell'Inferno Verde. Harper non è riuscito a superare Gounon, anche a causa di una penalità (Long Lap) per un contatto con un doppiato nella sezione GP del Nürburgring.

L’AMG GT3 EVO n. 3 ha così ripreso il pieno controllo.

Gounon ha terminato il suo stint prima di cedere il volante a Verstappen per il finale. Gli ultimi giri non hanno riservato sorprese, e il 28enne ha ottenuto il suo secondo successo in altrettante prove disputate sul leggendario Nürburgring Nordschleife nella classe regina SP9.

Podio e classifica finale

La Mercedes n. 3 ha preceduto la BMW n. 99 ROWE Racing (Harper/Pepper) e la Porsche n. 44 Falken Motorsports (Müller/Heinemann), entrambe staccate di quasi un minuto. Quarto posto per la Porsche n. 48 LOSCH Motorsport by BLACK FALCON (Assenheimer/Müller/Pereira), vincitrice nella categoria SP9 PRO Am. In quinta posizione la Ferrari 296 GT3 EVO n.

45 REALIZE KONDO RACING with Rinaldi (Marschall/Vermeulen/Neubauer), seguita dall’Aston Martin #34 Walkenhorst Motorsport (Krognes/Drudi) e dall’Audi n. 16 Scherer Sport PHX (Haase/Hantke). Hanno completato la top ten la Porsche n. 7 Dulop Motorsport, la Lamborghini n. 7 Konrad Motorsport e l’Huracan GT3 EVO2 n. 130 Team ABT.

Prossimi impegni di Verstappen

La prossima prova della NLS è fissata per sabato 11 aprile. La partecipazione di Max Verstappen è incerta, poiché molti piloti, inclusi i suoi compagni di squadra, saranno impegnati in Francia per l’opening round del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Tuttavia, a causa della cancellazione del Gran Premio dell’Arabia Saudita, Verstappen potrebbe tornare in Germania il fine settimana successivo per le due gare di qualificazione della 24 Ore del Nürburgring (NLS 4 e NLS 5).

Strategia dietro la partecipazione

L'anticipo della NLS 2 al 21 marzo è stato strategico, volto a permettere a Verstappen di partecipare senza sovrapposizioni con il suo calendario della Formula 1. Questa modifica ha offerto al quattro volte campione del mondo l'opportunità di prepararsi per la prestigiosa 24 Ore del Nürburgring, un suo obiettivo dichiarato. La Mercedes-AMG ha confermato la sua partecipazione a entrambe le gare, schierando sulla vettura n. 3 del team Winward Racing una line-up composta da Verstappen, Gounon, Juncadella e Lucas Auer, con il supporto di Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport.