Il quattro volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, approfitterà della pausa del Mondiale per tornare a gareggiare con le ruote coperte sul leggendario circuito del Nürburgring. L’assenza di appuntamenti in F1, dovuta alla cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita originariamente previsti per il 12 e 19 aprile, offre all’olandese l’opportunità di partecipare agli ultimi eventi endurance prima della celebre 24 Ore di metà maggio.

Verstappen, che ha già preso parte alla NLS 2 (Nürburgring Endurance Series), è ora atteso al via delle NLS 4 e 5.

Queste prove sono considerate fondamentali per la qualificazione alla 24 Ore e rappresentano l’ultimo vero test prima dell’evento principale. La Mercedes AMG GT3 EVO numero 3 del team Winward Racing, con la distintiva livrea Red Bull, è pronta a scendere in pista. Tuttavia, la partecipazione alla NLS 3, in programma l’11 aprile, appare improbabile a causa degli impegni dei compagni di squadra nella tappa inaugurale del GT World Challenge Europe, che si terrà a Le Castellet.

La formazione per le qualificazioni della 24 Ore

Per le ‘ADAC 24h Nürburgring Qualifiers’, Max Verstappen dovrebbe alternarsi al volante con Lucas Auer. Daniel Juncadella e Jules Gounon saranno assenti, poiché impegnati a Imola per l’apertura del FIA World Endurance Championship.

Le gare di qualificazione si disputeranno sabato 19 e domenica 20 aprile, con due prove di quattro ore ciascuna. La race-1 è prevista al tramonto, alle 17:30, mentre la race-2 partirà alle 13:00. La configurazione del tracciato sarà particolare, replicando il layout della 24 Ore: il Nürburgring Grand Prix senza la Mercedes Arena, seguito dall’anello Nord di 20 chilometri.

Verstappen ha espresso il suo entusiasmo per questa nuova sfida: “La 24H Nürburgring è una gara che ho sempre voluto fare, quindi sono davvero entusiasta che si possa realizzare. Abbiamo una squadra forte con Dani, Jules e Lucas e un grande supporto da Red Bull e Mercedes-AMG Motorsport. Ora si tratta di prepararsi al meglio prima degli eventi, così da poter massimizzare tutto nelle gare”.

Il percorso di Verstappen e le ambizioni del team

Il pilota olandese ha fatto il suo debutto nella NLS lo scorso anno, ottenendo il Nordschleife Permit A su una Porsche Cayman durante la NLS7 e conquistando una vittoria assoluta nella NLS9 a bordo di una Ferrari 296 GT3. Il team Winward Racing, con cui Verstappen affronterà questa avventura, vanta un prestigioso secondo posto assoluto al Nürburgring nel 2016 e torna ora con rinnovate ambizioni dopo l’ultima partecipazione nel 2019. Oltre all’equipaggio capitanato da Verstappen, la squadra tedesco-americana schiererà anche una formazione Pro sotto il nome di Mercedes-AMG Team Ravenol, con l’obiettivo di riportare la vittoria alla casa di Stoccarda dopo un decennio di assenza dal gradino più alto del podio.

La 24 Ore del Nürburgring 2026 si svolgerà dal 14 al 17 maggio. Per Max Verstappen e il suo team, le settimane precedenti saranno cruciali per affinare la preparazione e puntare al massimo risultato in una delle gare endurance più prestigiose e impegnative a livello mondiale.