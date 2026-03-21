Una vittoria sfumata per Max Verstappen e il team Winward Racing al Nürburgring Langstrecken-Serie. L'equipaggio, composto dall'olandese, da Daniel Juncadella e Jules Gounon a bordo della Mercedes AMG GT3 EVO n. 3, è stato infatti squalificato dalla classifica finale della gara. La decisione è giunta a seguito di una violazione del regolamento sull'utilizzo dei pneumatici, un errore interno che ha trasformato il successo in una profonda delusione, come ammesso dal team principal Christian Hohenadel.

La Squalifica e le Ragioni dell'Esclusione

L'episodio che ha portato alla squalifica si è verificato durante la 58ª ADAC Barbarossapreis, un appuntamento significativo in quanto rappresentava la prima gara effettiva dell'anno sul celebre circuito del Nürburgring, dopo che il round precedente era stato annullato a causa di condizioni meteorologiche avverse, in particolare la neve.

La vettura numero 3 di Winward Racing ha utilizzato un numero di set di pneumatici superiore a quello consentito dal regolamento: sette treni di gomme anziché i sei previsti per la competizione. La violazione è stata rilevata dagli steward durante un controllo tecnico di routine, effettuato tramite l'innovativa applicazione "Tyre". A seguito di tale accertamento, i commissari di gara hanno prontamente deliberato la squalifica della vettura, che aveva precedentemente tagliato il traguardo in prima posizione, vedendo così annullato il proprio risultato.

Il Passaggio di Testimone e le Dichiarazioni del Team

Con la squalifica della Mercedes AMG GT3 EVO n. 3, la vittoria della 58ª ADAC Barbarossapreis è stata conseguentemente riassegnata.

Il successo è passato a Dan Harper e Jordan Pepper, piloti della BMW M4 GT3 EVO del team ROWE Racing, che hanno così ereditato il gradino più alto del podio. La reazione del team Winward Racing non si è fatta attendere. Christian Hohenadel, il team principal, ha espresso il proprio rammarico con parole chiare: «La squalifica fa male». Ha poi aggiunto che «purtroppo è stato commesso un errore all’interno della squadra che ha costretto i commissari a squalificare la vettura vincente». Hohenadel ha sottolineato l'importanza di questa gara per la squadra, che segnava la loro «prima uscita come squadra Mercedes‑AMG Performance sul Nürburgring Nordschleife», e ha concluso porgendo le sue scuse «a tutti quelli che hanno fatto il tifo per noi», evidenziando il dispiacere per l'accaduto e la consapevolezza dell'errore commesso.

Il Contesto e le Ambizioni di Winward Racing

Il team Winward Racing, con le sue radici tedesco-americane e la sua base operativa ad Altendiez, è una realtà consolidata e rispettata nel panorama delle competizioni GT3. La squadra vanta una presenza attiva e significativa in numerose serie di alto profilo, tra cui spiccano la Nürburgring Endurance Series e il GT World Challenge Europe. La loro lunga e comprovata esperienza nelle gare di durata è un tratto distintivo che li ha sempre caratterizzati. Per Winward Racing, questa squalifica rappresenta un duro colpo, specialmente considerando le elevate aspettative riposte in quello che doveva essere un esordio di successo sul leggendario circuito dell'Inferno Verde.

L'episodio mina temporaneamente le ambizioni di una formazione che punta costantemente a risultati di prestigio e che ora dovrà affrontare le conseguenze di un errore, seppur involontario, che ha compromesso un'affermazione importante.