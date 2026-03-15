Seppure con la maglia gialla già saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard, l'ultima tappa della Parigi-Nizza di ciclismo ha regalato comunque spettacolo e colpi di scena. Su un percorso con tre salite di prima categoria, Vingegaard ha provato con decisione a vincere ancora, ma non è riuscito a fare il vuoto sulla Cote du Linguador, ultima difficoltà della corsa. Lenny Martinez ha resistito al suo forcing e poi lo ha battuto in un intenso sprint finale.

Paret-Peintre in fuga sul Col de Porte

Per l'ottava e conclusiva tappa, la Parigi Nizza ha proposto un percorso di 129 km con partenza e arrivo a Nizza e una sequenza di tre Gpm di prima categoria: Col de Porte, Cote de Chateauneuf-Villevieille e Cote de Linguador.

La corsa si è accesa sul Col de Porte, dove Valentin Paret-Peintre si è lanciato all'attacco da solo. Lo scalatore della Soudal Quickstep ha insistito in un'azione molto complicata, ha finito per pagare lo sforzo ed è stato poi raggiunto e staccato.

Il colpo di scena della parte centrale della corsa è stato lo strano incidente in cui è rimasto coinvolto Dani Martinez, secondo in classifica. Il colombiano è stato colpito da un maldestro compagno di squadra ed è ruzzolato pesantemente a bordo strada. Martinez è poi ripartito ed ha cercato di limitare i danni e proteggere il suo podio, anche grazie al vantaggio accumulato nei giorni scorsi.

Vingegaard non fa regali, ma Martinez lo batte

Sulla Cote de Linguador, ultima difficoltà della corsa con i suoi 3 chilometri all'8%, la Visma ha intensificato l'azione per lanciare l'affondo di Jonas Vingegaard.

Il danese è partito, ma non è riuscito a scrollarsi di dosso Lenny Martinez, unico a rimanere alla sua ruota. Il francese ha resistito in salita, poi ha cercato di mettere in difficoltà la maglia gialla nella successiva e tecnica discesa. Vingegaard non ha preso rischi, ha perso qualche metro, ma i due si sono poi ritrovati insieme negli ultimi chilometri di piano verso il traguardo.

In vista dello sprint finale, Vingegaard ha smesso di collaborare.

Nessun regalo da parte della maglia gialla, che ha cercato con insistenza la vittoria anche oggi, a classifica finale ormai ampiamente acquisita. Lenny Martinez ha però respinto il tentativo di rimonta, con colpo di reni, del danese, e ha conquistato una vittoria di grande prestigio. A 7'' è arrivato un gruppetto comprendente ane anche Vauquelin e Steinhaser, mentre lo sfortunato Dani Martinez ha concluso la sua difficile giornata tutta all'inseguimento a 51'' di ritardo.

La classifica finale vede il trionfo di Vingegaard, con vantaggi che non si vedevano da decenni. Dani Martinez ha salvato il podio classificandosi a 4'23'', con Steinhauser a 6'07'', e a seguire Vauquelin e Lenny Martinez.

© RIPRODUZIONE VIETATA