La tappa di Coppa del Mondo di Oslo ha segnato un esito sfortunato per Lisa Vittozzi nell'inseguimento femminile. L'atleta azzurra non è riuscita a conquistare un posto sul podio, vedendo sfumare le sue speranze a causa di un errore cruciale al poligono. Questo quinto sbaglio si è rivelato determinante per l'esito finale della sua gara, compromettendo una rimonta che, a tratti, sembrava possibile.

La competizione ha visto Vittozzi affrontare momenti difficili. Durante la serie a terra, un errore al tiro l'ha immediatamente penalizzata, facendola scivolare all'ottavo posto.

In quel frangente, il suo ritardo dalla testa della corsa era di 1’10", mentre la distanza dal podio si attestava sui 40". Precedentemente, con un totale di quattro errori accumulati, la sua posizione rispetto alla zona medaglie era rimasta a 40". Nonostante le difficoltà iniziali, un'ottima performance al poligono in piedi, dove ha realizzato uno "zero", le aveva permesso di rientrare prepotentemente in gioco per le posizioni di vertice.

La dinamica della gara e i momenti decisivi

L'andamento dell'inseguimento è stato caratterizzato da continui cambi e distacchi minimi tra le atlete di punta. Già nel corso del secondo giro, la situazione vedeva Lisa Vittozzi ed Elvira in ritardo di 16" rispetto alla leader Simon, con Hanna Öberg in mezzo a 6"5 dalla battistrada.

Un momento chiave si è verificato quando Simon ha realizzato al poligono uno "zero" che le ha permesso di consolidare la sua posizione in testa alla classifica. Grazie a questa performance, Simon ha guadagnato un vantaggio di 8" su Hanna Öberg. Contemporaneamente, Vittozzi ed Elvira si trovavano ad inseguire con un ritardo di 14"8, cercando di recuperare terreno prezioso.

Anche Auchentaller ha realizzato uno "zero" nelle prime tre serie di tiro. Meno fortunata è stata Passler, che ha commesso due errori al poligono, penalizzando la sua gara.

Il format della gara e l'impatto degli errori

L'inseguimento femminile di Oslo si è svolto su cinque giri, intervallati da quattro passaggi al poligono. Ogni errore al tiro comportava una penalità, rendendo ogni sessione di tiro un momento cruciale.

L'ultimo giro, in particolare, è stato uno sprint finale intenso e decisivo.

In questo contesto di alta pressione, il quinto errore di Lisa Vittozzi al poligono si è rivelato decisivo. Questo sbaglio ha compromesso le sue possibilità di rimonta, escludendola dal podio. Una conclusione amara per l'atleta azzurra.