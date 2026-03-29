La settima e ultima tappa del Giro di Catalogna 2026 si è conclusa con un’emozionante volata sul circuito cittadino di Barcellona, dove l'australiano Brady Gilmore (NSN Cycling Team) ha conquistato una prestigiosa vittoria. Gilmore ha tagliato il traguardo precedendo Dorian Godon (INEOS Grenadiers) e Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), con tutti e tre i corridori accreditati dello stesso tempo finale.

La frazione, lunga 95 chilometri, ha offerto un finale combattuto, con i migliori velocisti del gruppo che si sono sfidati dopo aver superato le difficoltà di un percorso impegnativo.

Gilmore ha dimostrato una notevole potenza nello sprint, confermando la sua eccellente condizione e la capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali. Mentre Godon ed Evenepoel completavano il podio di giornata, il gruppo dei favoriti per la classifica generale ha gestito la corsa con attenzione, evitando rischi inutili.

Vingegaard trionfa nella classifica generale del Giro di Catalogna

La classifica generale finale del Giro di Catalogna 2026 ha visto il trionfo di Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike), che ha concluso la corsa con un tempo complessivo di 25 ore, 56 minuti e 36 secondi. Il ciclista danese ha saputo gestire con autorità la leadership nelle tappe decisive, resistendo agli attacchi degli avversari e affermandosi ancora una volta come uno dei grandi protagonisti del ciclismo internazionale.

Sul podio, al secondo posto, si è piazzato Lenny Martinez (Bahrain – Victorious) con un ritardo di 1 minuto e 22 secondi, mentre Florian Lipowitz (Red Bull – BORA – hansgrohe) ha completato la terza posizione a 1 minuto e 30 secondi dalla vetta. Remco Evenepoel ha chiuso in quinta posizione, a 16 secondi dal leader, mentre il primo degli italiani in classifica è stato Lorenzo Fortunato, quattordicesimo con un distacco di 6 minuti e 32 secondi.

Il successo di Vingegaard sottolinea la solidità del Team Visma | Lease a Bike, una squadra capace di controllare la corsa nelle fasi più delicate e di fornire un supporto fondamentale al proprio capitano fino al traguardo finale di Barcellona.

Il percorso e il prestigio del Giro di Catalogna 2026

L’edizione 2026 del Giro di Catalogna, giunta alla sua centocinquesima edizione, si è articolata su sette tappe svoltesi dal 23 al 29 marzo, coprendo una distanza totale di 1.057 chilometri. La corsa, valida come nona prova dell’UCI World Tour 2026 nella categoria 2.UWT, ha preso il via da Sant Feliu de Guíxols per concludersi, come da tradizione, a Barcellona, attraversando alcuni dei territori più impegnativi e suggestivi della Catalogna.

Il percorso ha offerto opportunità sia agli scalatori sia ai velocisti, con tappe caratterizzate da salite selettive e arrivi adatti agli sprinter, come brillantemente dimostrato dalla volata finale vinta da Gilmore.

La Volta Ciclista a Catalunya si conferma così una delle corse a tappe più prestigiose del calendario internazionale, capace di attrarre i migliori interpreti del ciclismo mondiale e di offrire spettacolo e competizione fino all’ultimo chilometro.