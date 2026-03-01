Oggi, domenica 1 marzo 2026, il Palaverde ospita Gara‑1 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 femminile. L'incontro vedrà contrapposte Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano e Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio. L'inizio della post-season è fissato per le ore 17.00, con la formazione veneta nettamente favorita dopo aver dominato la regular season.

Programma degli incontri

La Lega Volley Femminile ha confermato che Gara‑1 si disputerà oggi, domenica 1 marzo, alle ore 17.00 presso il Palaverde. La seconda sfida, Gara‑2, è prevista per mercoledì 4 marzo alle ore 20.30 alla E‑Work Arena di Busto Arsizio.

L'eventuale Gara‑3 si terrà sabato 7 marzo alle ore 20.30, nuovamente al Palaverde. La prevendita per Gara‑1 è iniziata il 23 febbraio alle ore 16.00 su Vivaticket.com ed è inclusa nell’abbonamento stagionale.

Le dichiarazioni e il contesto delle squadre

Prima del match, Chirichella ha dichiarato: “Penso che tutti l’abbiamo visto, che purtroppo la palla è tonda. Noi sappiamo sicuramente quali sono le nostre qualità e le nostre doti. Ovviamente, il nostro obiettivo è anche il nostro livello di pallavolo. Quindi noi puntiamo sicuramente a quello: puntiamo a mostrare quello che sappiamo fare meglio e nella qualità migliore, e poi ovviamente quello che viene viene.”

Conegliano ha concluso la stagione regolare con un impressionante bilancio di 25 vittorie su 26 partite, conquistando 76 set e perdendone solo 17, confermandosi la squadra da battere.

Busto Arsizio, al contrario, ha ottenuto l’ottavo posto con 29 punti in 26 turni, frutto di 9 successi e 17 sconfitte, con un bilancio set di 43 vinti e 57 persi.

Il cammino verso i playoff

La qualificazione ai playoff per Busto Arsizio è maturata al termine di una regular season combattuta, che ha visto le lombarde assicurarsi l’ottavo posto. Il tabellone dei quarti di finale vede dunque Conegliano affrontare Busto Arsizio. Le altre sfide in programma sono Novara contro Chieri, Scandicci contro Bergamo e Milano contro Vallefoglia.