La Numia Vero Volley Milano si prepara ad affrontare il VakifBank Istanbul nei quarti di finale di Champions League femminile. La sfida mette in palio l’accesso alla Final Four, un traguardo prestigioso per la formazione lombarda.

Il cammino europeo di Milano

La squadra, guidata da Stefano Lavarini, ha concluso la fase a gironi con un bilancio di quattro vittorie e due sconfitte. Ha totalizzato quattordici punti, gli stessi dell’Eczacibasi Istanbul, ma il primo posto è sfumato a causa di una vittoria in meno. Il percorso europeo è proseguito con successo negli ottavi contro l’Olympiacos, superato con due netti successi per 3-0 tra andata e ritorno.

Questo risultato ha confermato la solidità internazionale della formazione milanese.

Il VakifBank: una potenza europea

Il VakifBank Istanbul si presenta ai quarti con un percorso quasi impeccabile: sei vittorie su sei nella fase a gironi, diciassette punti conquistati. Tra i successi spiccano quelli contro la Savino del Bene Scandicci, sconfitta sia in Italia (3-1) che in Turchia (3-2). Nel campionato turco, la squadra occupa la prima posizione in classifica, con venticinque vittorie a fronte di una sola sconfitta. La guida tecnica è affidata a Giovanni Guidetti, figura di spicco nel panorama pallavolistico, che allena la squadra da anni. La rosa vanta giocatrici di altissimo livello, tra cui la palleggiatrice Cansu Ozbay, l’opposta Tijana Boskovic, le schiacciatrici Helena Cazaute e Katarina Lazovic Dangubic, le centrali Chiaka Ogbogu e Zehra Gunes, e il libero Ayca Aykac.

Contesto nazionale e obiettivi

In Serie A1, Milano ha concluso la regular season al terzo posto con sessantadue punti, posizionandosi alle spalle di Conegliano e Scandicci. La squadra ha già centrato la qualificazione alle semifinali dei playoff scudetto, dopo aver superato Vallefoglia con due vittorie per 3-0. Questo momento positivo conferma la crescita costante della squadra, sempre più competitiva anche nelle sfide di vertice del panorama nazionale.

Sfida per la Final Four

Milano si prepara dunque a un confronto definito “titanico” contro il VakifBank Istanbul nei quarti di finale della Champions League femminile. Dopo aver superato l’Olympiacos con autorevolezza negli ottavi, la squadra lombarda si trova di fronte una delle potenze europee.

La vincente di questo scontro si qualificherà per la semifinale, dove affronterà la squadra che prevarrà nel match tra Conegliano e Zeren Spor Ankara. L’obiettivo è chiaro: conquistare un posto nella Final Four della prestigiosa competizione europea.