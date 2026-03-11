Il Fenerbahce Istanbul e la Savino Del Bene Scandicci si contenderanno un posto in semifinale nella Champions League femminile di volley. Il match di ritorno dei quarti di finale è in programma giovedì 19 marzo alle ore 15.00 italiane. La sfida si svolgerà presso il Burhan Felek Salonu di Istanbul, teatro che decreterà la squadra qualificata per la semifinale, dove affronterà la vincente tra Eczacibasi Istanbul e Developres Resovia.

Dettagli dell’incontro decisivo

La partita in Turchia segue l’andata disputata al Pala BigMat di Firenze. L’esito del primo incontro sarà cruciale per definire lo scenario della sfida di ritorno.

Scandicci potrà contare su giocatrici chiave come l’opposto Ekaterina Antropova e le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin. Il Fenerbahce risponderà con la palleggiatrice Alessia Orro, l’opposto Melissa Vargas e la schiacciatrice Arina Fedorovtseva.

Modalità di visione: TV e Streaming

La diretta televisiva dell’incontro sarà trasmessa da Sky (canale non ancora specificato), riservata esclusivamente agli abbonati. Parallelamente, la partita sarà disponibile in streaming su piattaforme quali Sky Go, NOW, DAZN e Euro Volley Tv, anch’esse accessibili tramite abbonamento. Per chi desidera seguire l’evolversi del match in tempo reale, OA Sport offrirà una diretta testuale.

Il percorso verso i quarti di finale

La Savino Del Bene Scandicci ha raggiunto i quarti di finale grazie a una rimonta notevole contro Novara. La squadra toscana è riuscita a ribaltare il risultato nel golden set, assicurandosi così il passaggio del turno. Il cammino verso la Final Four prosegue con questa sfida di altissimo livello contro una delle formazioni più competitive del panorama europeo.