Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, il Pala Big Mat di Firenze sarà teatro di un appuntamento cruciale per la semifinale scudetto di volley femminile. Alle ore 20.30, la Savino Del Bene Scandicci ospiterà la Numia Vero Volley Milano per gara-3 di una serie che potrebbe già trovare il suo epilogo. La formazione meneghina, infatti, conduce con un netto due a zero e ha l'opportunità di chiudere i conti in trasferta, assicurandosi così l'accesso alla finale tricolore, dove ad attenderla c'è già la temibile Conegliano. Le padrone di casa toscane, d'altra parte, sono determinate a sfruttare il fattore campo e il calore del proprio pubblico per prolungare la sfida e riportare la contesa all’Allianz Cloud di Milano.

Il percorso di questa semifinale ha già regalato momenti di grande intensità. Milano ha dimostrato la sua forza fin da gara-1, imponendosi con un perentorio tre a zero. La gara-2, disputata nel capoluogo lombardo, si è rivelata invece molto più combattuta e ricca di colpi di scena: la squadra di casa ha saputo orchestrare una rimonta decisiva dallo zero a due, indirizzando in modo significativo l'intera serie a proprio favore. Sul parquet, l'attenzione sarà puntata sulle stelle delle due formazioni. Per Milano, le aspettative sono riposte nell'opposto Paola Egonu, nelle schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (con Elena Pietrini pronta a subentrare), nella centrale Anna Danesi e nella palleggiatrice Francesca Bosio.

La Scandicci, guidata da coach Marco Gaspari, risponderà con l'opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Caterina Bosetti e Sarah Franklin, e la centrale Linda Nwakalor, pronte a dare battaglia.

La posta in palio e la copertura televisiva

La serie di semifinale si gioca al meglio delle cinque partite, e il doppio vantaggio accumulato da Milano le offre la possibilità concreta di chiudere la qualificazione già in questa serata. Per la Scandicci, invece, l'obiettivo è chiaro: vincere davanti ai propri tifosi per riaprire i giochi e mantenere viva la speranza di raggiungere la finale. Per tutti gli appassionati, il match sarà disponibile in diretta TV su RaiSportHD e in streaming gratuito su Rai Play.

Inoltre, la partita sarà trasmessa anche sulle piattaforme a pagamento DAZN e VBTV, dedicate agli abbonati. Per chi preferisce un aggiornamento costante, sarà garantita la diretta testuale, permettendo di seguire l'andamento punto a punto dell'incontro.

Il percorso delle semifinaliste e le prospettive della serie

Le semifinali scudetto della Serie A1 femminile 2025-2026 rappresentano l'apice di una stagione che ha visto le favorite confermare il proprio valore. I quarti di finale sono stati superati con sorprendente rapidità: Conegliano, Scandicci, Milano e Novara hanno infatti liquidato le rispettive pratiche in sole due partite, riaffermando le gerarchie della stagione regolare. La sfida tra Scandicci e Milano è un confronto tra due delle squadre più attrezzate e ambiziose del campionato.

Un dettaglio non trascurabile è che, in caso la serie dovesse prolungarsi fino a gara-5, la formazione toscana godrebbe del vantaggio del fattore campo, un elemento che potrebbe rivelarsi decisivo. Il calendario delle semifinali, oltre all'incontro odierno, prevede eventuali gara-4 e gara-5, con una copertura televisiva capillare assicurata da Rai Sport HD, VBTV, Rai Play e DAZN. In una serie che si preannuncia estremamente equilibrata e ricca di talento, la profondità delle rose e l'attenta gestione delle energie saranno senza dubbio gli elementi chiave che potranno fare la differenza.