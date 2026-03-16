Le strade della Nazionale italiana femminile di pallavolo e quelle del suo commissario tecnico Julio Velasco sono destinate a separarsi. Il tecnico di La Plata ha guidato le azzurre alla conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ai Mondiali di Bangkok 2025, oltre a due successi consecutivi in Volleyball Nations League. Risultati di grande livello, che non fermano però la voglia di Velasco di provare nuove soluzioni, come quella di testare Ekaterina Antropova come schiacciatrice per affiancarla a Paola Egonu. La volontà di cercare sempre nuovi stimoli è confermata anche dal suo annuncio di voler lasciare la guida della Nazionale al termine del ciclo olimpico, quindi dopo Los Angeles 2028.

Julio Velasco cerca un nuovo progetto dopo Los Angeles

Julio Velasco ha manifestato la propria volontà di chiudere l'attuale ciclo con la Nazionale italiana femminile per poi dedicarsi a nuovi progetti durante un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale: “Dopo Los Angeles voglio trovare un progetto. Sicuramente non allenerò più la nazionale, ci sono dei cicli”. Per il tecnico di La Plata il suo futuro addio alla nazionale è quindi la fine inevitabile di un ciclo, ma non l’addio al mondo della pallavolo, infatti aggiungere: “Ma resterò nella pallavolo se troverò il progetto giusto. Quando mi ci manderanno, lo accetterò senza arrabbiarmi. Ma finché non mi ci manda qualcuno, io in pensione non ci voglio andare”.

I prossimi appuntamenti della Nazionale

Ci sarà tempo in futuro per pensare a nuovi progetti, ma per il momento il CT Julio Velasco resta pienamente concentrato sulla nuova stagione della nazionale azzurra, che prenderà il via il 7 aprile al Centro Pavesi FIPAV di Milano. Successivamente a maggio ci saranno i BPER Test Match contro la Francia e AIA Aequilibrium Cup Women Elite contro Polonia, Turchia e Serbia. Il primo si svolgerà a Biella il 14 maggio e il giorno seguente a Novara, mentre il torneo amichevole internazionale andrà in scena a Genova dal 22 al 24 maggio. Eventi che serviranno a prepararsi per i due grandi appuntamenti dell’anno ovvero Volleyball Nations League e Campionati Europei.