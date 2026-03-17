La Nazionale italiana di volley maschile si prepara a una stagione intensa con un tour di amichevoli che la porterà in diverse città italiane. Gli azzurri, Campioni del Mondo in carica, sfrutteranno questi incontri per affinare la preparazione in vista dei cruciali appuntamenti del 2026: la Nations League e gli Europei, dove sarà in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il debutto stagionale del team guidato dal CT Fefé De Giorgi è fissato per il 28 maggio a Cavalese contro la Turchia. Il tour proseguirà il 30 maggio a Verona contro il Belgio, e il 31 maggio a Bergamo, nuovamente contro la Turchia.

Successivamente, il CT definirà le convocazioni per la prima tappa della Nations League, al via il 6 giugno a Ottawa, in Canada.

Calendario Amichevoli e Obiettivi Azzurri

Nel prosieguo della stagione, gli azzurri torneranno in campo il 5 luglio a Trento per un'amichevole contro l'Argentina. In vista degli Europei in Italia, sono previsti ulteriori test: il 26 agosto a Reggio Calabria contro Cuba per il BPER Test Match, seguito da due sfide nella FIPAV Cup a Messina: il 28 agosto ancora contro Cuba e il 30 agosto contro il Brasile.

Il calendario dettagliato delle amichevoli è così strutturato: 28 maggio Italia-Turchia a Cavalese (ore 18.00); 30 maggio Italia-Belgio a Verona (ore 21.00); 31 maggio Italia-Turchia a Bergamo (ore 17.30).

Il 5 luglio Italia-Argentina a Trento (ore 18.00). Ad agosto: 26 agosto Italia-Cuba a Reggio Calabria (ore 21.00); 28 agosto Italia-Cuba a Messina (ore 20.00); 30 agosto Italia-Brasile a Messina (ore 21.00).

Questa serie di amichevoli è un banco di prova fondamentale per valutare condizione e scelte tecniche degli azzurri in vista delle competizioni. Il gruppo, guidato da Simone Giannelli, punta a confermare il proprio valore per le sfide di Nations League ed Europei, tappe cruciali per la stagione e la qualificazione olimpica. Il tour in Italia sarà anche un'occasione per rafforzare il legame con il pubblico e celebrare la passione per la pallavolo.