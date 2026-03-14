Si è conclusa la regular season della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Quattro squadre hanno conquistato l'accesso ai playoff scudetto: VakıfBank Istanbul, Fenerbahçe Medicana, Zeren Spor Ankara ed Eczacıbaşı Istanbul. Alessia Orro e Myriam Sylla hanno osservato un turno di riposo in chiusura, in vista delle rispettive sfide europee.

Le protagoniste dei playoff e gli incroci

Il VakıfBank Istanbul, guidato da coach Giovanni Guidetti, ha concluso la stagione regolare al comando con venticinque vittorie e settantatré punti.

Al secondo posto si è piazzato il Fenerbahçe Istanbul di coach Marcello Abbondanza, con ventidue successi e sessantasette punti. Lo Zeren Spor Ankara, con la palleggiatrice Ofelia Malinov, ha conquistato il terzo posto con ventuno vittorie e cinquantotto punti, mentre l’Eczacıbaşı Istanbul ha chiuso quarta con venti vittorie e cinquantotto punti. Il Galatasaray Istanbul di Myriam Sylla, quinto con diciassette vittorie e cinquantadue punti, disputerà i playoff per il quinto posto.

Gli incroci dei playoff scudetto vedranno il VakıfBank affrontare l’Eczacıbaşı e il Fenerbahçe opporsi allo Zeren Spor. Alessia Orro, con il Fenerbahçe, punta al titolo ma prima dovrà ribaltare la sconfitta per 3-0 subita contro Scandicci nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

Anche Myriam Sylla, con il Galatasaray, si prepara a lottare per la CEV Cup, la seconda competizione europea per importanza.

Bilancio delle ultime giornate

Il VakıfBank ha concluso la regular season con un bilancio di ventiquattro vittorie su venticinque partite, confermandosi leader incontrastato del campionato. Il Fenerbahçe, lo Zeren Spor e l’Eczacıbaşı hanno invece consolidato le posizioni utili per accedere ai playoff scudetto. Il Galatasaray, pur fuori dalla corsa al titolo, si prepara a competere per il quinto posto nella post-season.

Struttura dei playoff

Le quattro squadre qualificate ai playoff – VakıfBank, Fenerbahçe, Zeren Spor ed Eczacıbaşı – hanno ottenuto l’accesso alla fase successiva prima dell’ultima giornata, garantendo così gli accoppiamenti semifinali secondo il regolamento: prima contro quarta, seconda contro terza.

La stagione regolare si è svolta su due fasi: la prima dal dodici ottobre al ventuno dicembre 2025, la seconda dal tre gennaio al quattordici marzo 2026. Al termine, le prime quattro classificate hanno ottenuto l’accesso diretto ai playoff scudetto, mentre le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto disputeranno un secondo turno di playoff per definire la classifica finale e le partecipazioni alle competizioni europee.