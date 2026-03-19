La Federazione Internazionale Sci (FIS) ha segnato un momento epocale per il salto con gli sci femminile, annunciando l'istituzione della prima Coppa di specialità interamente dedicata alla spettacolare disciplina del volo. Questo ambìto trofeo, che rappresenta un traguardo significativo per l'intero movimento, sarà assegnato al termine di un circuito di tre intense competizioni. Il calendario prevede due appuntamenti cruciali a Vikersund, in Norvegia, e una tappa finale a Planica, in Slovenia. Le gare si svolgeranno nel fine settimana del 21-22 marzo e nella settimana immediatamente successiva, inserendosi nel contesto della stagione 2025-26.

L'evoluzione storica del volo femminile

Il percorso del salto femminile sui trampolini di volo ha avuto le sue radici e i suoi primi sviluppi nel marzo del 2023. Fu proprio a Vikersund che il celebre Vikersundbakken, un impianto storico per la disciplina, ospitò una gara FIS sperimentale. Quell'evento, sebbene riservato a un gruppo selezionato di sole quindici atlete, non era ancora inserito nel circuito ufficiale della Coppa del Mondo, ma rappresentò un test agonistico fondamentale. L'anno seguente, nel 2024, la disciplina ha compiuto un ulteriore e decisivo passo avanti, con lo svolgimento di una prova a tutti gli effetti valida per l'assegnazione della prestigiosa Sfera di cristallo. Ora, nel 2026, la FIS ha formalmente riconosciuto e consolidato questa lunga evoluzione, istituendo la Coppa di volo femminile.

Questa decisione eleva il volo a disciplina a sé stante, conferendogli un riconoscimento ufficiale e un proprio trofeo nel panorama del salto internazionale.

Il calendario e le sfide della Coppa di specialità

La neonata Coppa di specialità di volo per il settore femminile si articola su un programma di tre appuntamenti cruciali che promettono grande spettacolo. Le prime due gare si terranno sul trampolino di Vikersund, teatro di importanti precedenti per la disciplina. La terza e decisiva competizione, invece, è in programma a Planica, nella settimana immediatamente successiva agli eventi norvegesi. L'assegnazione del trofeo finale dipenderà, come sempre negli sport invernali, dal regolare svolgimento di tutte le prove. Le condizioni meteorologiche, infatti, potrebbero influenzare lo svolgimento delle competizioni, aggiungendo un elemento di incertezza e sfida per le atlete e gli organizzatori.