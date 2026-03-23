La prima tappa del Giro di Catalogna 2026 è partita da circa un’ora, con arrivo a Sant Feliu de Guíxols dopo 172,7 km. La frazione, dal profilo misto e con asperità iniziali, vede un quintetto al comando a 130 km dal traguardo, promettendo spettacolo e incertezza.

Il tracciato ha la prima selezione sull’Alt de Romanyà (4,4 km al 3,8%), favorendo la fuga. Dopo lo scollinamento, quaranta chilometri pianeggianti portano al traguardo volante di Salt, prima di risalire verso l’Alt de Sant Hilari (14,6 km al 3%). Meno di cento chilometri separano dall’arrivo, con trenta in discesa e un finale movimentato da brevi saliscendi costieri.

La tappa culminerà con uno sprint per velocisti resistenti.

Favoriti e protagonisti

Per questa tappa, ideale per i velocisti resistenti, il francese Dorian Godon è il principale favorito, forte di recenti prestazioni e del quarto posto qui lo scorso anno. Attesi anche Matevz Govekar ed Ethan Vernon. In caso di sprint a ranghi ridotti, attenzione a Magnus Cort e all’italiano Alberto Dainese. Possibili outsider: Guillermo Silva, Sam Bennet e Matthew Fox.

La corsa potrebbe risolversi allo sprint finale, data la concentrazione delle difficoltà altimetriche nella prima parte. Gli uomini di classifica, tra cui Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, sono attesi per le prime schermaglie dirette nelle tappe successive.

Il percorso della Volta a Catalunya 2026

La Volta a Catalunya 2026 si sviluppa su sette tappe (23-29 marzo, 1.081,1 km totali), da Sant Feliu de Guíxols a Barcellona. Alterna frazioni pianeggianti a tappe di montagna con ascese come Alt de Romanyà e Alt del Purgatori, culminando nel circuito finale di Montjuïc. Questa settimana si preannuncia combattuta e ricca di spunti tecnici, con i big della classifica generale pronti a entrare in scena nei giorni successivi.