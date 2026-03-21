Un grave imprevisto ha stravolto il programma del Gran Premio del Brasile 2026 del Motomondiale, in corso sul circuito di Goiânia. L'apertura di una voragine sul rettilineo finale ha reso impossibile lo svolgimento delle sessioni e ha imposto la cancellazione delle qualifiche Moto2, con la necessità di riorganizzare l'intero calendario del weekend.

La pericolosa anomalia è stata prontamente rilevata dai piloti, che hanno segnalato il cedimento nel cuore del rettilineo principale. L'allarme ha innescato l'intervento immediato dei tecnici del circuito con mezzi pesanti, impegnati a mettere in sicurezza l'area.

La rapida evoluzione della situazione ha portato alla sospensione di tutte le attività in pista e alla cancellazione delle qualifiche Moto2, rendendo indispensabile una riprogrammazione completa del sabato di gara.

Recupero delle qualifiche Moto2 e nuovo programma

La direzione gara ha stabilito il recupero delle qualifiche Moto2 per la giornata di domenica. I piloti affronteranno il Q1 e il Q2 a partire dalle ore 13:40 italiane, sessioni cruciali per definire la griglia di partenza. L'orario della gara resta invariato, fissato per le 17:15 italiane. Anche la Sprint Race della MotoGP è stata riprogrammata per il pomeriggio, seguita dalle qualifiche della Moto3, anch'esse posticipate a seguito dell'imprevisto.

La voragine si è formata a causa delle forti piogge che hanno interessato la regione, compromettendo la stabilità del manto stradale dell'Autódromo Ayrton Senna. Tome Alfonso, ufficiale di sicurezza FIM, ha confermato: "Si è prodotto un cedimento del terreno a causa delle piogge. È fuori dalla traiettoria ideale e stiamo già intervenendo per risolvere la situazione. Se tutto andrà bene, la Sprint Race si disputerà oggi".

Le cause del cedimento e la priorità della sicurezza

L'incidente ha generato viva preoccupazione tra team e piloti, data la posizione critica della voragine, apertasi proprio all'ingresso del traguardo, una delle sezioni più veloci del circuito. La sicurezza è la priorità assoluta, con interventi di consolidamento e ripristino del manto stradale già in corso.

Questo episodio richiama alla memoria precedenti situazioni in altri circuiti, dove condizioni meteorologiche estreme o problemi strutturali hanno imposto modifiche urgenti ai programmi di gara.

La decisione di posticipare le qualifiche Moto2 e Moto3 è stata dettata dalla necessità di evitare ulteriori rischi e permettere il completamento delle riparazioni. Nonostante la tensione palpabile nel paddock, l'auspicio è che il programma possa riprendere regolarmente domenica, assicurando la sicurezza di tutti i protagonisti in pista.