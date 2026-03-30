La stagione della Coppa del Mondo di nuoto di fondo ha preso il via a Soma Bay, in Egitto, con una tappa inaugurale che ha subito messo in evidenza i protagonisti internazionali e la solidità della squadra italiana. Nelle acque egiziane, il tedesco Florian Wellbrock ha imposto il proprio ritmo, gestendo la gara con intelligenza tattica e accelerando in modo decisivo negli ultimi due chilometri, lasciando il gruppo alle sue spalle.

Dietro al dominatore tedesco, l’Italia ha mostrato una profondità di squadra notevole, confermando il suo punto di forza.

Domenico Acerenza ha conquistato un meritato terzo posto, un risultato che va oltre il semplice podio. Dopo un periodo complesso, il nuotatore lucano ha dimostrato solida tattica e tenuta nel finale, qualità fondamentali in un circuito sempre più competitivo. La sua presenza nella volata per il podio rappresenta un segnale importante e un riferimento credibile per la nazionale azzurra.

La forza collettiva italiana: sei azzurri nella top ten

Il dato più significativo per l’Italia è l’impressionante presenza di ben sei atleti nei primi dieci classificati della gara maschile. Andrea Filadelli e Marcello Guidi hanno confermato la loro affidabilità ad alto livello, mentre Gregorio Paltrinieri, pur chiudendo settimo, rimane un’incognita affascinante.

La sua condizione è ancora in costruzione, ma la capacità di restare agganciato al gruppo dei migliori lascia ben sperare per il prosieguo della stagione. Dario Verani e Pasquale Giordano completano la presenza azzurra nella parte alta della classifica, rafforzando l’idea di una squadra lunga e competitiva. Se al maschile manca ancora l’acuto assoluto, la forza collettiva italiana si conferma come un elemento distintivo e un vantaggio strategico in un circuito dove le gare si decidono spesso nei dettagli.

Ginevra Taddeucci protagonista al femminile: Italia in crescita

Anche al femminile, l’Italia ha mostrato il suo valore grazie a Ginevra Taddeucci, che ha confermato la sua appartenenza all’élite mondiale chiudendo al secondo posto.

La gara si è sviluppata su un equilibrio sottile con l’australiana Moesha Johnson, con la differenza decisiva arrivata nel finale grazie al cambio di passo dell'australiana. Taddeucci ha però dimostrato una straordinaria continuità di rendimento ad altissimo livello, certificando una stabilità tecnica e mentale che la colloca stabilmente nell’élite mondiale. Il resto della squadra femminile azzurra si è mosso in una fascia più arretrata ma compatta, con piazzamenti che indicano una presenza costante e margini di crescita per il futuro.

Soma Bay: l'apertura tradizionale della Coppa del Mondo

Soma Bay, in Egitto, si è confermata ancora una volta la sede tradizionale della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di nuoto di fondo.

Anche per il 2026, la stagione ha preso il via nelle sue acque cristalline, seguendo la scia delle edizioni precedenti. Questo appuntamento rappresenta ormai un riferimento per l’intero circuito internazionale, offrendo condizioni ideali per testare la preparazione degli atleti all’inizio dell’anno agonistico.