Il Gran Premio del Giappone 2026 ha visto Mercedes conquistare la terza vittoria consecutiva nel Mondiale di Formula 1. Sul circuito di Suzuka, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto il suo secondo successo di fila, consolidando la leadership in classifica. In questo scenario di dominio, il team principal Toto Wolff ha difeso il nuovo regolamento tecnico, oggetto di recenti polemiche.

Nonostante le critiche, Wolff ha difeso le scelte della Federazione, affermando che la Formula 1 sta diventando 'racing puro'. Ha descritto come 'molto emozionante' la gestione dell'energia da parte dei piloti, una 'scienza della corsa che si sta sviluppando ed è nelle mani dei piloti'.

Rivolgendosi ai piloti critici, Wolff ha chiesto se preferissero le regole dello scorso anno, quando a Suzuka quasi non si sorpassava. Ha aggiunto che 'nessuno può lamentarsi della bellezza delle gare' e che 'solo ai conservatori può non piacere'. Ha concluso che la gara non è un problema, ma si lavorerà sulle qualifiche nell’incontro a Londra del 9 aprile.

Reazioni dei piloti e visione dei tifosi

Il nuovo regolamento, con maggiore dipendenza dalla gestione dell’energia elettrica, ha suscitato reazioni contrastanti. Max Verstappen ha chiesto miglioramenti; Esteban Ocon e Sergio Perez hanno definito le vetture 'dolorose' o molto diverse. Lando Norris ha criticato la Formula 1 come 'più artificiale' e meno sicura, parlando di un passaggio dalle 'migliori auto di sempre' alle 'probabilmente peggiori'.

Wolff ha ribadito che la priorità è il gradimento dei tifosi. Ha osservato che 'non ha sentito nessuno dei piloti parlare particolarmente bene delle ultime auto', e che come stakeholder è fondamentale offrire uno spettacolo eccezionale e coinvolgente. Citando Stefano Domenicali, ha sottolineato che 'l’unico parametro che conta è se ai tifosi piace'. La F1 ha la flessibilità per eventuali modifiche.

Il dominio Mercedes e le prospettive future

Il successo della Mercedes ha generato fiducia nel team. Wolff ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto e per la possibilità di lottare per il titolo mondiale dopo anni difficili. 'C’è tanta soddisfazione nel team in questo momento. Abbiamo avuto una lunga striscia di vittorie con otto campionati, poi anni molto difficili. Ora, con una doppietta solida, si può davvero pensare di lottare per il mondiale', ha affermato. L'importanza di continuare a lavorare e migliorare è stata sottolineata.