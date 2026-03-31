Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha espresso la sua chiara posizione riguardo le recenti voci su un possibile ritorno di Christian Horner in Formula 1. Le dichiarazioni arrivano in un momento in cui si specula su un potenziale ingresso di Horner nell'organigramma di Alpine, un'ipotesi che Wolff ha commentato sottolineando l'impatto, non sempre positivo, che il manager britannico ha avuto nel paddock.

Christian Horner ha guidato la Red Bull dal 2005 fino alla scorsa estate, concludendo la sua lunga esperienza con il team anglo-austriaco in maniera improvvisa e turbolenta.

Da diverse settimane, si parla di un suo possibile coinvolgimento con Alpine, una scuderia che sta cercando una nuova identità. Anche Mercedes, che già fornisce le power unit ad Alpine, ha mostrato interesse nell'acquisire delle quote. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che la casa di Stoccarda sia in vantaggio in questa trattativa, il che potrebbe rendere più complessa la strada per un eventuale ingresso di Horner.

Le parole di Toto Wolff sul futuro di Horner

Interpellato dalla Press Association Media, Wolff ha fornito un quadro dettagliato del suo pensiero. Ha innanzitutto voluto chiarire: “Innanzitutto voglio chiarire che l’eventuale acquisto di una quota Alpine non ha alcuna connessione con una rivalità fra me e Christian Horner, come è stato scritto da alcuni media.

Non si fa un investimento del genere ragionando in termini personali.” Ha poi aggiunto, con una nota di scetticismo: “Detto questo, non so se Christian potrà mai tornare in Formula 1. È una figura controversa. A questo sport mancano i personaggi e lui è, sicuramente un personaggio. Però ha pestato parecchi piedi nel paddock, forse troppi, e questo modo di fare ha delle conseguenze nel nostro piccolo ambiente”.

Il manager austriaco ha proseguito, affermando che Horner “ha rotto parecchi equilibri e queste cose hanno delle ripercussioni nel nostro microcosmo”. Nonostante le critiche, Wolff ha riconosciuto il valore della personalità di Horner per il Circus: “Lo sport ha bisogno di personalità. E la sua era chiaramente molto controversa, il che fa bene allo sport”.

Tuttavia, ha categoricamente escluso la possibilità di una futura collaborazione o alleanza: “Non credo che potrei mai considerarlo un alleato o qualcuno con cui condividere obiettivi”.

Rivalità e prospettive per il manager britannico

Sia Wolff che Horner avrebbero manifestato interesse per una quota di minoranza di Alpine. Tuttavia, Wolff ha insistito sulla natura puramente speculativa di una presunta rivalità diretta: “L’idea che ci sia una rivalità tra me e Christian su chi debba acquistare una quota dell’Alpine è una costruzione mediatica. Sarebbe triste se una decisione di investimento fosse presa su queste basi”. Nonostante le divergenze e le critiche, Wolff ha anche riconosciuto i meriti sportivi di Horner, affermando: “Non ci sono molti team principal che hanno fatto quello che ha fatto lui”.

Il futuro di Horner nel mondo della Formula 1 rimane, quindi, avvolto nell'incertezza. Wolff ha concluso le sue riflessioni con un'osservazione più generale, sottolineando che, nonostante le profonde divergenze, “anche il peggior nemico ha un migliore amico, quindi deve esserci del buono in ognuno”. Resta da vedere se Christian Horner riuscirà a trovare una nuova collocazione nel paddock o se le conseguenze delle sue azioni passate continueranno a influenzare le sue prospettive di ritorno.