Il golfista Tiger Woods è stato coinvolto in un incidente automobilistico a Jupiter Island, Florida, il 27 marzo 2026. Alla guida della sua Land Rover, ha perso il controllo per un sorpasso azzardato e velocità eccessiva, capovolgendosi vicino a casa. Uscito illeso, è apparso alterato agli agenti.

Le autorità hanno riferito che Woods ha accettato il test dell’alcol, negativo, ma ha rifiutato l’esame delle urine. Ciò ha portato al suo arresto per sospetta guida sotto l’influenza di sostanze. Lo sceriffo John Budensiek ha dichiarato Woods "inizialmente collaborativo, ma ha cercato di non auto-incriminarsi".

Dopo otto ore in cella, è stato rilasciato su cauzione ed è tornato a casa, visibilmente contrariato.

Reazioni e trascorsi

Donald Trump, amico di Woods, ha commentato: "Mi dispiace molto. So che c’è stato un incidente. È un mio caro amico, una persona fantastica". L’episodio si aggiunge a una serie di precedenti: nel 2021 un grave sinistro per eccesso di velocità gli causò ferite alle gambe; nel 2017 fu arrestato addormentato al volante per mix di medicinali; nel 2009 un incidente rivelò le sue relazioni extraconiugali.

Dinamica e carriera

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14:00 su una strada residenziale con limite di 48 km/h. Woods tentò di sorpassare un camion per la pulizia a pressione, urtando il rimorchio e ribaltando la sua Land Rover.

Le autorità non hanno determinato la velocità esatta. Lo sceriffo Budensiek ha sottolineato che, dato il rifiuto del test delle urine, "non si avranno mai risultati definitivi sull’alterazione".

Questo nuovo episodio giunge in un momento delicato per la carriera di Woods, che valutava la partecipazione al Masters e altri impegni. Dopo il grave incidente del 2021 e diversi interventi chirurgici, era tornato a gareggiare senza risultati. Il suo futuro nel golf professionistico resta incerto, sebbene continui a essere una figura centrale nel panorama sportivo internazionale.