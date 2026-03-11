Questa notte l’Italia ha compiuto un’impresa battendo gli Stati Uniti per 8-6 nel World Baseball Classic, ma il passaggio ai quarti di finale non è ancora matematico: tutto si deciderà nella sfida contro il Messico.

La situazione dopo la vittoria contro gli Stati Uniti

L’Italia ha sconfitto gli Stati Uniti per 8-6, ma nonostante il successo non ha ancora ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. In caso di sconfitta contro il Messico, si verificherebbe un arrivo a tre in vetta al girone tra Italia, Stati Uniti e Messico, tutti a pari merito con tre vittorie e una sconfitta.

Il meccanismo di qualificazione in caso di arrivo a pari punti

In caso di arrivo a tre, la classifica verrebbe determinata dal rapporto tra punti concessi e out difensivi registrati negli scontri diretti tra le tre squadre. Attualmente la situazione è la seguente:

Stati Uniti: 11 punti concessi in 54 out (RA/DOUT ≈ 0,2037)

Messico: 5 punti concessi in 24 out (RA/DOUT ≈ 0,2083)

Italia: 6 punti concessi in 27 out (RA/DOUT ≈ 0,2222)

Poiché il Messico ha concesso meno punti rispetto all’Italia, non esiste scenario in cui il Messico possa perdere contro l’Italia e non qualificarsi. In un match di nove inning, gli Stati Uniti passerebbero il turno se l’Italia perdesse concedendo cinque o più punti, mentre l’Italia si qualificherebbe anche in caso di sconfitta concedendo al massimo quattro punti.

Una partita agli extra inning modificherebbe i calcoli.

Le condizioni per la qualificazione dell’Italia

L’Italia si qualifica per i quarti di finale se:

vince contro il Messico;

oppure perde, ma subendo al massimo quattro punti (in un match di nove inning).

Il contesto del girone B

Il girone B del World Baseball Classic 2026, disputato a Houston, vede l’Italia affrontare Stati Uniti, Messico, Gran Bretagna e Brasile. Le prime due classificate si qualificano per i quarti di finale, che si disputeranno a Houston e Miami.

Il Messico, con un roster ricco di talenti MLB come Alejandro Kirk, Randy Arozarena, Jaren Duran e Jonathan Aranda, rappresenta l’avversario più temibile dopo gli Stati Uniti. L’Italia, dal canto suo, ha dimostrato compattezza e talento, ma dovrà affrontare una sfida cruciale per continuare la sua avventura nel torneo.