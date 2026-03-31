La giornata inaugurale del torneo WTA Charleston ha offerto dieci incontri di primo turno ricchi di emozioni e risultati significativi. Tra le tenniste che hanno brillantemente superato il debutto e si sono assicurate un posto nei sedicesimi di finale spiccano la kazaka Yulia Putintseva e l'ucraina Dayana Yastremska. La vera sorpresa è stata però la giovanissima statunitense Akasha Urhobo, che ha saputo capitalizzare un'opportunità inattesa per avanzare nel tabellone principale.

Nel primo match di giornata, la statunitense Katie Volynets, numero 86 del ranking, ha messo a segno una rimonta decisa contro la tedesca Eva Lys, imponendosi per 5‑7 6‑2 6‑0 in due ore e quattordici minuti.

Successivamente, Yulia Putintseva, attuale numero 72 WTA, ha prevalso sulla neozelandese Lulu Sun con un doppio 7‑6(6) 6‑2, dopo un'ora e cinquantacinque minuti di gioco. La kazaka ha mostrato grande tenacia, annullando due set point cruciali nel tie-break del primo set e dominando poi la seconda frazione, chiudendo con quattro giochi consecutivi. Questa vittoria le apre le porte a una sfida di secondo turno di alto profilo contro la testa di serie numero uno e campionessa in carica, Jessica Pegula.

Le Altre Protagoniste del Primo Turno

L'ucraina Dayana Yastremska, numero 49 del mondo, ha confermato il suo buon momento superando la russa Anastasia Zakharova con un convincente 7‑5 6‑2 in un'ora e trentotto minuti.

Nel contesto dei derby americani, McCartney Kessler, numero 53 del ranking, ha avuto la meglio sulla lucky loser Elvina Kalieva, vincendo 4‑6 6‑3 6‑3 in due ore e un minuto. A chiudere il programma serale, la croata Donna Vekic, proveniente dalle qualificazioni, ha prevalso sulla veterana australiana Ajla Tomljanovic con il punteggio di 3‑6 6‑1 6‑4.

Tra gli altri risultati del primo turno, la messicana Renata Zarazua, numero 85 WTA, ha dominato la wild card statunitense Sloane Stephens con un netto 6‑2 6‑0 in poco più di un'ora. La qualificata bulgara Viktoriya Tomova ha superato la wild card Jennifer Brady per 6‑4 6‑3, mentre l'ungherese Anna Bondar ha avuto la meglio sulla ceca Darja Vidmanova con un doppio 7‑5.

Infine, la statunitense Alycia Parks, numero 97 del ranking, ha completato una rimonta contro la connazionale Mary Stoiana, chiudendo 2‑6 6‑4 6‑1.

L'Ascesa Inattesa di Akasha Urhobo

La giovane qualificata statunitense Akasha Urhobo, classe 2007, ha catturato l'attenzione con una vittoria inaspettata. Ha beneficiato del ritiro dell'argentina Solana Sierra dopo un'ora e tredici minuti di gioco, quando il punteggio era già a suo favore per 7‑5 3‑0. Questo inatteso avanzamento sottolinea il potenziale delle nuove leve nel circuito. Nessuna delle teste di serie è scesa in campo nella giornata inaugurale, ma l'attesa cresce per i prossimi turni, che vedranno l'ingresso delle favorite.

Il torneo di Charleston, disputato sulla caratteristica terra verde, si conferma un appuntamento di spicco nel calendario WTA statunitense.

La combinazione di talenti emergenti e giocatrici esperte promette un torneo avvincente e imprevedibile. L'attenzione si sposta ora sui sedicesimi di finale, dove sfide come quella tra Putintseva e Jessica Pegula promettono scintille, mentre Yastremska cercherà di consolidare il suo percorso dopo un esordio convincente.