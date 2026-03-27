Si è conclusa la prima stagione di Yuri Romanò nella Super League russa, un’esperienza che ha visto l’opposto italiano emergere come assoluto protagonista individuale. Già elemento chiave per l’Italia ai recenti Mondiali, Romanò ha dimostrato il suo valore anche nel massimo campionato maschile russo, guidando il Fakel Novy Urengoy al nono posto in classifica al termine della stagione regolare. Nonostante le sue eccellenti prestazioni, la squadra non è riuscita a superare il primo turno dei playoff scudetto, venendo eliminata dal Novokuybushevsk.

Nel cruciale doppio confronto dei playoff, Romanò ha confermato il suo talento realizzando 26 punti nella gara d’andata, giocata e persa in casa. Nella partita di ritorno, ha contribuito con altri 11 punti prima di essere sostituito dopo i primi tre set. Sebbene il Fakel Novy Urengoy abbia conquistato una vittoria al tie-break in gara-2, questo non è stato sufficiente per accedere al turno successivo, che avrebbe messo la squadra di fronte allo Zenit Kazan. Il bilancio personale di Romanò per l’intera annata è comunque impressionante: un totale di 599 punti, ottenuti in un campionato privo di impegni europei a causa dell’esclusione delle squadre russe dalle competizioni internazionali.

Romanò: una stagione di spicco e il futuro in Nazionale

L’annata di Romanò in Russia è stata caratterizzata da continuità e prestazioni di alto livello. Tra le sue migliori prove si annoverano i 27 punti messi a segno in una delle vittorie consecutive che hanno permesso al Fakel Novy Urengoy di consolidare il nono posto. In quell’occasione, l’opposto brianzolo si distinse anche con 5 ace e 2 muri. La sua capacità di adattarsi rapidamente al contesto russo e di essere spesso decisivo per la sua squadra ha ulteriormente confermato il suo indiscusso valore anche al di fuori dei confini nazionali.

Ora, per Romanò, l’attenzione si sposta sull’ultimo impegno stagionale, la Coppa di Russia, prima di dedicarsi completamente alla lunga estate con la Nazionale Italiana.

Il culmine di questo percorso azzurro saranno gli Europei, che si disputeranno in casa e rappresenteranno la prima opportunità per ottenere il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sul fronte club, dopo la sua partenza da Piacenza, si intensificano le voci su un possibile ritorno in Italia. Tra le formazioni maggiormente interessate a tesserarlo figurano due colossi del volley italiano: Milano e Civitanova.

I pallavolisti italiani protagonisti all'estero

Il brillante rendimento di Romanò si inserisce in un quadro più ampio di grande successo per i pallavolisti italiani impegnati nei principali campionati europei e mondiali. Mentre in Russia l’opposto ha lasciato il segno, in Turchia si è registrato il debutto vincente di Mazzanti con il Türk Hava Yolları.

Anche in Polonia, squadre come Asseco Resovia e Zaksa hanno visto protagonisti italiani. Il talento italiano non si limita al settore maschile: anche nel campionato femminile, atlete italiane si stanno distinguendo con risultati di rilievo in Romania, Turchia e Giappone, a testimonianza della qualità e della profondità della scuola pallavolistica italiana a livello internazionale.