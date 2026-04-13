La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio si appresta ad affrontare la Slovacchia nel suo secondo impegno ai Mondiali di Prima Divisione. La sfida, valida per il girone unico della competizione, si disputa al Vasas Jègcentrum di Budapest e segue la convincente vittoria per 2-1 ottenuta contro la Norvegia. Le azzurre, guidate da coach Bouchard, cercano ora ulteriori conferme e punti cruciali in un incontro che si preannuncia fondamentale per le loro ambizioni di promozione.

L’Italia giunge a questo appuntamento con il morale alto, forte dell’esperienza positiva maturata alle recenti Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina, dove la squadra ha raggiunto i quarti di finale.

Il gruppo, che ha mostrato una notevole crescita negli ultimi anni, si affida al talento di un’ispirata Fantin, autrice di una doppietta nella sfida d’esordio, e al contributo essenziale di giocatrici chiave come Abatangelo, Fortino, Stocker e la capitana Mattivi. Fondamentale sarà anche la prestazione dell’estremo difensore Fedel e delle attaccanti Della Rovere, Justine Reyes e Kayla Tutino, tra le più brillanti ai Giochi Olimpici.

Slovacchia, un ostacolo decisivo sulla strada della Top Division

La Slovacchia si presenta come un’avversaria particolarmente ostica e determinata, reduce da un esordio dominante in cui ha travolto la Cina con un perentorio 7-0. Tra le fila slovacche, le principali minacce per la difesa italiana saranno Lucia Haluskova, protagonista con un gol e due assist, Julia Matejkova e Janka Hlinkova.

Nel ranking mondiale, la Slovacchia precede l’Italia di sole due posizioni, un dato che sottolinea l’equilibrio del confronto e l’importanza strategica di questa partita in vista dell’obiettivo promozione.

Il fischio d’inizio del match tra Italia e Slovacchia, valido per la seconda giornata del torneo, è fissato per le ore 12:30. Per le azzurre, si tratta di una vera e propria prova di maturità contro una formazione che, pur non avendo partecipato alle ultime Olimpiadi (fermatasi alla seconda fase delle qualificazioni), ha dimostrato grande valore. L’obiettivo è chiaro: proseguire il cammino verso l’agognata promozione nel gruppo Mondiale, un traguardo che la nazionale femminile italiana non ha mai raggiunto nella sua storia.

Il percorso delle azzurre e l'ambizione di un traguardo storico

Il torneo di Prima Divisione Gruppo A, ospitato a Budapest dal 12 al 18 aprile, si articola su cinque intense giornate di gara. Dopo la vittoria inaugurale contro la Norvegia, l’Italia dovrà affrontare, oltre alla Slovacchia, anche la Francia, l’Ungheria e la Cina. Conquistare la promozione nella Top Division rappresenterebbe un risultato di portata storica per l’intero movimento dell’hockey su ghiaccio femminile italiano. Tale successo aprirebbe le porte a un confronto diretto con le migliori nazionali del mondo, garantendo un salto di qualità significativo e valorizzando ulteriormente il percorso di crescita intrapreso dalla squadra, sotto la guida di Nadia Mattivi.

L’impegno delle azzurre in questa cruciale competizione è percepito come un passaggio fondamentale per il futuro e lo sviluppo dell’hockey su ghiaccio femminile in Italia. La determinazione, la coesione e la qualità finora espresse dalla squadra alimentano le legittime speranze di raggiungere un traguardo mai conquistato prima: l’accesso alla massima serie mondiale, consolidando la posizione dell'Italia nel panorama internazionale.