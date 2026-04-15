La seconda giornata degli Assoluti Primaverili di nuoto a Riccione ha offerto prestazioni di rilievo e qualche inattesa assenza. Durante le batterie mattutine, Sara Curtis ha brillato nei 50 dorso femminili con un tempo eccezionale, mentre Simone Cerasuolo ha dimostrato la sua superiorità nei 100 rana maschili. Una nota di rilievo è stata l'assenza di Alessandra Mao, fermata da un'influenza.

Le stelle delle batterie: Curtis e Cerasuolo

Sara Curtis ha inaugurato la giornata con una performance straordinaria nei 50 dorso femminili. L'atleta si è imposta nell'ultima batteria con un tempo di 27"51, un risultato che la colloca mezzo secondo al di sotto del suo personale e che rappresenta il miglior crono assoluto della mattinata.

Questa prestazione è anche il secondo miglior tempo di sempre registrato in Italia per la specialità, consolidando il suo ruolo di favorita.

Nei 100 rana maschili, Simone Cerasuolo ha dominato la sua batteria, chiudendo con 1’00"13 e superando atleti come Fusco e Castello. Tuttavia, il miglior tempo complessivo delle batterie è stato realizzato da Federico Poggio, che ha fermato il cronometro a 59"84. Altri atleti in evidenza sono stati Christian Mantegazza con 1’00"36 e Mangiamele con 1’00"91, dimostrando un alto livello di competitività.

L'assenza di Alessandra Mao e il contesto della competizione

La giovane promessa dello stile libero, Alessandra Mao, non ha potuto partecipare alle gare odierne.

L'atleta è stata costretta a rinunciare a causa di un virus influenzale contratto alla vigilia della competizione. Si prevede un suo rientro a Riccione nei prossimi giorni, una volta recuperate le forze.

La manifestazione, che si svolge dal 14 al 18 aprile, trasforma la piscina comunale di Riccione nel fulcro del nuoto italiano. L'evento accoglie 687 atleti (di cui 372 uomini e 315 donne), in rappresentanza di 164 società, con un totale di 1.427 presenze gara e 109 staffette. Questi Assoluti Primaverili sono considerati il primo vero banco di prova della stagione in vasca lunga, mettendo in palio non solo i titoli nazionali ma anche i tempi-limite necessari per la qualificazione alla squadra azzurra.

L'impatto dell'assenza di Mao

L'assenza di Alessandra Mao è particolarmente significativa, poiché la giovane atleta veneta era attesa per difendere il titolo nazionale nei 200 stile libero. La sua rinuncia, dovuta al virus influenzale, lascia un vuoto importante in una delle discipline più seguite, dove era tra le favorite.