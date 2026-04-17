Proseguono a Tbilisi, in Georgia, gli Europei di judo 2026, con la seconda giornata di gare in programma venerdì 17 aprile. L'Italia scende sul tatami con l'obiettivo di arricchire il proprio medagliere, già inaugurato dal bronzo di Odette Giuffrida. I riflettori sono puntati su quattro atleti di punta: Veronica Toniolo, Carlotta Avanzato, Fabio Basile e Leonardo Valeriani.

Le competizioni odierne vedranno l'assegnazione dei titoli nelle categorie -73 kg uomini, -57 kg donne e -63 kg donne. Le fasi eliminatorie prenderanno il via alle ore 8:00 italiane, mentre il Final Block, momento cruciale per le medaglie, è atteso a partire dalle ore 14:00 italiane.

Le sfide azzurre al femminile

Nel settore femminile, grande attesa per il ritorno di Veronica Toniolo nei -57 kg. L'azzurra torna in gara a un anno dal grave infortunio subito nella finale dell'Europeo a squadre di Podgorica. Potrebbe ritrovarsi di fronte la temibile georgiana Liparteliani, campionessa del mondo in carica, già agli ottavi di finale, in una sfida che promette scintille. Nei -63 kg, Carlotta Avanzato, accreditata della testa di serie numero 7, si prepara ad affrontare un percorso impegnativo, con la prospettiva di incrociare ai quarti la forte croata Iva Oberan.

I protagonisti maschili e le incognite

In campo maschile, l'attenzione è focalizzata su Fabio Basile e Leonardo Valeriani, entrambi impegnati nei -73 kg.

Basile dovrà superare un secondo turno tutt'altro che semplice contro l'esperto kosovaro Gjakova. Per Valeriani, invece, il tabellone si presenta più favorevole, offrendo la concreta prospettiva di raggiungere la semifinale dove potrebbe incontrare il campione olimpico Heydarov. Nonostante le ambizioni, le incognite restano elevate, specialmente tra gli uomini, dove le sorprese sono sempre all'ordine del giorno in un contesto internazionale di tale livello.

La spedizione italiana: tra record e nuove ambizioni

L'Italia si presenta a questi Europei di Tbilisi con un contingente ambizioso di diciotto atleti, equamente distribuiti tra uomini e donne. La squadra azzurra è reduce da uno storico record di nove medaglie conquistate nell'edizione precedente a Podgorica, un risultato che la proietta tra le protagoniste anche in questa rassegna continentale.

Oltre agli atleti in gara oggi, la delegazione include nomi di spicco come Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg) e la campionessa olimpica e mondiale in carica Alice Bellandi (-78 kg) tra le donne. Per il settore maschile, si segnalano anche Manuel Lombardo (-73 kg) e Antonio Esposito (-81 kg).

Dove seguire gli Europei di judo 2026

La copertura televisiva della giornata sarà garantita da RaiSport HD, che trasmetterà in diretta il Final Block a partire dalle 14:00. Per lo streaming, la piattaforma Judo Tv offrirà la copertura completa di tutte le fasi di gara, incluse le eliminatorie dalle 8:00. Anche RaiPlay proporrà il Final Block in streaming. Infine, per chi preferisce un aggiornamento costante, la diretta testuale sarà disponibile su OA Sport.