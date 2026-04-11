La finale scudetto del campionato di Serie A1 di volley femminile vedrà nuovamente protagoniste Conegliano e Milano. Le due formazioni si contenderanno il titolo di campionesse d’Italia per la seconda volta consecutiva, con Gara 1 in programma al Palaverde di Treviso alle 20.30.

Le Pantere di coach Daniele Santarelli vantano una striscia di sette scudetti consecutivi (dal 2017-2018) e raggiungono l'ottava finale dopo aver superato Novara 3-0. Il sestetto veneto dovrebbe schierare l’opposto svedese Isabelle Haak, la schiacciatrice brasiliana Gabi, Zhu, Chirichella e Fahr al centro, Wolosz in regia e De Gennaro libero.

Dall’altra parte, Milano, guidata da Stefano Lavarini, cerca di interrompere il dominio delle venete. La squadra ha battuto Scandicci in semifinale e si affida alla capitana Paola Egonu. Il sestetto meneghino dovrebbe includere i centrali Danesi e Kurtagic, le schiacciatrici Piva e Pietrini, la palleggiatrice Bosio e il libero Fersino. Milano arriva con una stagione in crescita e un potenziale offensivo e difensivo da sfruttare.

Rivalità e Precedenti

La sfida tra Conegliano e Milano è un classico della pallavolo italiana. Negli ultimi anni, si sono affrontate in tre delle ultime quattro finali, con Conegliano sempre vittoriosa. La serie si preannuncia equilibrata: Milano è in vantaggio 2-1 nei precedenti stagionali (Supercoppa e ritorno in campionato), un dato che aggiunge ulteriore interesse.

L'attesa per Gara 1 è altissima, con il Palaverde che si annuncia sold-out per questa finale scudetto.

Le Voci degli Allenatori

Daniele Santarelli (Conegliano) ha espresso entusiasmo per la finale, prevedendo una “bellissima serie” con un “Palaverde pienissimo e infuocato”. Ha riconosciuto la forza di Milano e si aspetta una “finale lunga ed equilibrata” che si deciderà sui dettagli.

Stefano Lavarini (Milano) ha mostrato ambizione, affermando che la squadra si è “guadagnata la grande opportunità di lottare per lo Scudetto”. Ha sottolineato la volontà di “giocarsi tutte le nostre possibilità” e di “dimostrare il nostro miglior livello di gioco”, determinato a vincere anche in trasferta.

La serie proseguirà con Gara 2 all’Allianz Cloud di Milano (già sold-out) e, se necessario, con ulteriori incontri fino a Gara 5. L’attesa è altissima per una sfida che promette spettacolo e grande equilibrio.