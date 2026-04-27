Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha effettuato questa mattina a Firenze un sopralluogo al cantiere dello stadio Artemio Franchi, dove è in corso la realizzazione della nuova Curva Fiesole, prima fase dell’intervento edilizio. La visita, descritta dalla sindaca Sara Funaro come un “aggiornamento visuale”, ha permesso di mostrare lo stato di avanzamento del cronoprogramma, già condiviso in precedenza.

Prima di recarsi allo stadio, il ministro Abodi ha visitato anche il cantiere della scuola Ghiberti, nel Quartiere 4, dove sono previsti nuovi impianti sportivi.

La sindaca Funaro ha sottolineato che era la prima visita del ministro ai cantieri: “È stato un piacere per noi fargli comprendere lo stato di avanzamento delle varie situazioni, sia della Ghiberti che dello stadio, e poter apprezzare insieme il lavoro che viene portato avanti”, ha dichiarato.

Un dialogo continuo sull’andamento dei lavori

La sindaca Funaro ha ribadito che, sebbene il cronoprogramma fosse già stato aggiornato e condiviso, la visita aveva uno scopo puramente visivo. “Gli abbiamo fatto presente a che punto siamo del cronoprogramma – ha detto – coi lavori che stanno andando avanti, come abbiamo intenzione di proseguire. Ovviamente col ministro ci eravamo già aggiornati, per cui questo era un aggiornamento visuale, ma via via gli stati d’avanzamento li avevamo sempre sempre condivisi.” Questo evidenzia un dialogo continuo tra le istituzioni locali e il governo.

Firenze e la candidatura per gli Europei 2032

Sara Funaro ha ribadito che è “una certezza” la presentazione della candidatura di Firenze a ospitare i Campionati Europei di Calcio 2032 entro fine luglio. La sindaca ha sottolineato che il completamento del restyling dello stadio Artemio Franchi è fondamentale per questo obiettivo. “Poi ovviamente verrà fatta la selezione – ha affermato – ma la candidatura noi la presenteremo.” La visita del ministro Abodi si inserisce, dunque, in un contesto di dialogo costante tra istituzioni locali e governo, finalizzato a garantire il rispetto dei tempi e la qualità degli interventi infrastrutturali in vista della candidatura europea.